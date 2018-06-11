可成股東會開場 董座先感謝這件事

（中央社記者吳家豪台北11日電）金屬機殼廠可成今天舉行股東常會，董事長洪水樹表示，感謝現場與會者把雨帶到台南，因為梅雨季已慢了近兩個月。他指出，可成營運將立足於三大成長動能。

可成2017年集團營收達新台幣933億元，年增17.9%，優於整體產業水準，也再度創下歷史新高；合併營業毛利率45%，合併稅後淨利218.4億元，基本每股盈餘28.35元。

洪水樹於主席報告表示，謝謝大家把雨帶到台南，因為梅雨季已慢了近兩個月，讓大家等了很久，希望雨後天氣清爽，大家來開會能心情愉快。