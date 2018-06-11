世足賽開踢倒數　超商、百貨正瘋預測冠軍

每4年一度的世界盃足球賽即將在本周四開打，根據FIFA預估，今年世足賽將可締造40億美元商機，台灣業者也紛紛推出各式各樣的周邊相關商品，積極搶攻世足賽商機。超商業者引進15款話題性包裝與相關設計新品，還祭出指定零食任選第2件6折的優惠，使用點數預測冠軍隊伍，有機會抽到電視，超市業者更推出8款印有足球熱門隊國旗的杯子、海灘巾等，一起為足球賽加油，百貨業者則是推出刷聯名卡滿額預測世足冠軍，可以抽3萬元現金。
2018世界盃足球賽將於6月14日開打，為了搶搭難得4年一次的商機，不僅各個運動品牌紛紛推出世足系列商品，就連通路業者也來搶攻周邊市場。為搶搭全球瘋世足商機，7-ELEVEN即日起推出「世足零食瘋」落地架，獨家引進15款話題性包裝與相關設計新品，指定零食任選第2件6折。
除了零食與商品之外，7-ELEVEN表示，民眾也可參加用OPEN POINT點數預測冠軍隊伍的世足預測冠軍抽獎樂活動，使用指定點數就可預測總冠軍，將會抽出電視大獎以及多項加碼OPEN POINT點數好禮，期望讓民眾可以一同狂歡。
全聯福利中心也趕搭足球熱潮，特別設置足球商品專區，共推出34項足球相關用品及33款足球推薦食品，除了8款印有足球熱門隊國旗的馬克杯、足球HELLO KITTY限定獨家海灘巾等，還有多款球迷看賽必備足球包裝飲料、零食等，讓大家看球賽不無聊。
百貨業者也搶搭這波熱潮，京華城為了迎接世足賽，推出一系列促銷及優惠商品，自6月14日開打當天一直到7月15日完賽，除了刷聯名卡單筆滿額可折抵之外，還可以參加踢進世界盃趣味活動，有機會獲得好禮；此外，7月1日到7月11日期間，刷京華卡或持Living Card單筆2500元，還可預測世足冠軍，參加抽3萬元現金的活動。