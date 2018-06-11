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〈艾美特股東會〉衝刺空污、醫療商機 董座鄭立平：兩

鉅亨網2018/06/11 10:59
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艾美特 - KY(1626-TW) 今 (11) 日召開股東會，董事長鄭立平指出，經過 1 年多的產品改造，今年將有兩大前瞻性產品推出，包括：新風系統新計畫及進軍醫療市場都已有斬獲，因這兩個產品單價、毛利比較高，對未來發展助力非常大，已成立新風系統新團隊衝刺市場。

鄭立平坦言，去年表現並不是很理想，尤其是銷售金額不如人意，主因中國市場變化太大，但公司也不能因此灰心喪志，所以 1 年前著手改造公司產品，經過 1 年多時間努力，現在發展 2 個前瞻性產品。

他強調，兩大新產品中一是新風系統，雖在 2 年就報告新風系統，但當時剛開始，大家對新型的認定和實際需求整個市場還不是很了解，經過 2 年以後整個市場開始慢慢穩定下來，目前針對市場需求做出一些新的計畫，且已接近成功的地步，今年第 3 季馬上會有產品出來。

鄭立平說，第二個產品是比較特殊的，是跟中國中央科學研究院院士合作，發展在醫院使用防止院內感染的產品，主要是一個診療桌，可以隔離患者與醫生間的空氣流通，以防止病人傳染給醫生，這個產品在廣州醫療產品展售會亮相反應非常好，且正式簽了合約，第一張訂單馬上就可以下來。

鄭立平表示，這兩個新產品，包括新風系統及防止院內感染產品的單價比較高，毛利比較高，對未來發展助力非常大；目前已組建新的團隊，針對新風系統組建新的團隊，希能對公司營運有巨大貢獻。

他指出，除這兩項產品外，原有產品也會加強，做差異化改善，提升銷售價格，過去獲利不高的主要原因是原物料價格上漲快過調整產品售價速度，現在全球原物料價格慢慢趨近穩定，還要有大幅上漲機會目前看起來比較小，在售價會持續提升，拉高毛利率。
 

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