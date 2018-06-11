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中央社

地獄為你留了位子 美與盟邦罵開了

中央社2018/06/11 10:59
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）峰會落幕，在這次峰會地主加拿大揚言對美國祭報復關稅後，美加這對親密鄰邦的罵戰卻升溫，美方甚至口出「地獄已為你留了位子」痛罵加拿大總理杜魯道。

杜魯道（Justin Trudeau）稍早在峰會閉幕後的記者會上坦承與美國總統川普有重大分歧，還說已告訴川普，加國會於7月1日對美國不合理施加的關稅，祭出等同關稅報復。杜魯道的談話讓川普氣炸，覺得杜魯道在人前溫和謙遜，卻在他離開峰會後背後插刀。

川普除昨天在轉赴新加坡的路上推文反嗆外，今天又連珠砲推文，轟遍加拿大與歐洲盟邦。川普推文道：「若無互惠，公平貿易現已成了傻子貿易。」他又說：「身為美國總統，我幹嘛要讓別國繼續像過數十年般享有巨額順差。」

他說：「美國負起近全額的北約費用，受保護者多為在貿易上揩我們油的國家（他們出的錢只是皮毛，還在那兒笑！）。歐盟享受1510億美元順差，軍費就該多出點！」

「紐約時報」報導，川普的首席經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）今天表示，川普會從與盟邦在G7峰會達成的聯合公報裡抽身，是因杜魯道的「背叛」，形同讓川普在與北韓領導人金正恩的峰會前示弱。

柯德洛說：「川普不會任一個加拿大總理所擺佈，他不容許在與北韓談判前，出現任何示弱的情況。」

川普的貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）則以更難聽的字眼呼應柯德洛。納瓦洛說：「地獄會為所有拿不老實外交政策對待總統川普、還試圖在他背後捅刀的外國領袖，留一特殊位子。」

德國總理梅克爾今天接受德國公廣「德國第一電視台」（ARD）訪問時表示，川普背離G7聯合公報「發人深省，令她略感灰心」，但她也說這並非G7的末日。

法國總統馬克宏辦公室今天也回應，國際合作不能受「憤怒與隨口說說的話」支配。

英國政府一名高層表示，首相梅伊「完全支持杜魯道和他的領導」； 歐洲理事會主席圖斯克（DonaldTusk）也推文揶揄美國，說「天堂會為@杜魯道保留特殊位子」。（譯者：陳亦偉/核稿：蔡佳敏）1070611

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