〈臺韓ETF上市〉三檔新兵瞄準未來趨勢 國泰臺韓科

ETF 再添三檔新兵！「國泰 AI+Robo」(00737-TW)、「國泰臺韓科技」(00735-TW)及「國泰新興市場」(00736-TW)等三檔 ETF，今 (11) 日正式在證交所掛牌上市，三檔 ETF 中有兩檔都是臺灣首發，其中，國泰臺韓科技 ETF 追蹤的是「臺韓資訊科技指數」(Taiwan-Korea IT Premier Index，ITP 指數)，是第一支結合臺灣與韓國科技龍頭的主題指數，成分股包括台積電、鴻海、聯發科、三星、海力士等最具競爭力的知名企業，且追蹤該指數的 ETF 在臺灣及韓國兩地交易所同時掛牌。

國泰投信 ETF 團隊基金經理人游日傑分析，臺韓資訊科技指數具有極強的最新科技內涵，舉例來說，成分股中的台積電、大立光、鴻海、聯發科都是台股科技類股領頭羊，而韓股成分中有三星、LG，還有大家每天使用的 LINE 的母公司 Naver、韓國最大線上電競商 - NCSoft 皆涵蓋在內，此外，未來 5G 時代重要的兩地電信企業，包括中華電、台灣大、韓國電信、鮮京電信等，亦皆在成分之列，可以說是將臺、韓國兩地資本市場中的科技明星隊一次囊括，「就像到餐廳用餐，很多人喜歡點招牌菜，國泰臺韓科技 ETF 就是涵蓋了台灣與韓國科技股中的招牌菜。」

另一檔國泰 AI+Robo ETF，是全亞洲第一檔全面以 AI 及機器人主題的 ETF，人工智慧（AI）無疑是今年最火熱的話題，當人類世界的棋王們被一一擊敗，當科幻電影裡的機器人、無人車、無人商店出現在我們身邊的同時，也預示著 AI 時代來襲。而 AI 將為人類生活帶來翻天覆地的變革，也讓 AI 相關的趨勢與商機隨之浮現，帶動 AI 科技相關需求。國泰 AI+Robo ETF，追蹤指數為「納斯達克 CTA 全球人工智慧及機器人指數」，一次囊括全球 AI 相關技術與應用之上、中、下游 13 個國家共約 88 檔公司。

第三檔上市的國泰新興市場 ETF，主要著眼於新興市場可望受惠科技趨勢，有強勁的人口紅利帶動消費，同樣將在這波科技浪潮下，享有優勢，是科技浪潮下值得投資的標的之一。

根據證交所資料顯示，臺灣集中市場已有超過 100 檔 ETF 上市，近三年來 ETF 發展快速，國泰投信總經理張雍川指出，相較於股票，ETF 簡單透明且交易稅低，是機構法人及一般投資人都適合的百搭投資工具，正因如此，近幾年全球 ETF 的規模成長速度遠大於股票型基金，國泰投信自 2015 年 4 月加入 ETF 市場至今，已經發行了 22 檔 ETF，至 5 月底為止，國泰投信 ETF 產品規模超過 683 億元，類型更包含股票和債券，並且包括臺灣、中國、美國及日本等重要的投資市場，如今再加上韓國及臺灣聯合編製的臺韓科技 ETF，讓國泰投信的 ETF 產品線更臻完整。