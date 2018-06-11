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中央社

法令限制多 壽險業計劃登陸比例跌破2成

中央社2018/06/11 11:13
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北11日電）保發中心最新調查顯示，目前仍有6成以上保險業尚未登陸，未登陸主因為中國大陸方面的法令限制，尤其，壽險業未來3年規劃登陸發展的比例從去年的超過2成，今年下降至12.5%。

保發中心最新對保險業高層所做調查顯示，現階段國內保險業在中國大陸的發展還不是很積極。

根據保發中心統計，36%壽險公司已進入中國大陸市場，但高達64%壽險公司尚未進入中國大陸市場，未規劃原因以中國大陸方面法令限制、暫無計畫居多。

在產險業方面，產險業已進入中國大陸的比例為29.41%，接近3成，即約7成產險公司尚未登陸。至於未規劃登陸原因以中國大陸方面法令限制、優先穩固國內市場居多。

另外，由於近幾年來，兩岸有關的合作協議似乎處於停滯狀態，短期內國內保險業在中國大陸市場發展應不會有較大幅度進展，目前僅12.5%壽險業預期有赴中國大陸發展規劃，比例較去年的22.22%下降。

至於有24.14%的產險業預期未來3年有赴中國大陸發展的規劃，相對於去年沒有產險公司預期登陸發展，產險業登陸明顯意願提高。

不過，保發中心提醒，因中國大陸擬放寬外資持有保險業等金融業持股可過半的條件，未來保險業對中國大陸投資前提可能有所改變。（編輯：林淑媛）1070611

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