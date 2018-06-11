立院下午起開臨時會 處理軍改空污法等案

中國國民黨立委林德福、李彥秀、曾銘宗等31人今天也提出召開臨時會的要求，邀請總統蔡英文到立法院進行兩岸及外交國情報告、兩岸協議監督條例草案、再生能源發展條例修正草案、原住民族歷史正義及權利回復條例草案等25案，列為這次臨時會特定議程。

民進黨立委柯建銘、何欣純、許智傑等65人提案，建請臨時會審議攸關軍人年金改革的陸海空軍軍官士官服役條例修正草案，以及空氣污染防制法修正草案、財團法人法草案、公司法部分條文修正草案等18案。

（中央社記者陳俊華台北11日電）立法院今天召開全院委員談話會，決定今天下午起召開臨時會到7月6日，並通過民主進步黨立委柯建銘等67人提案內容，將處理軍人年改案，及空污法、公司法修正草案等18案。

原訂9時開始的全院委員談話會，到9時30分都還沒開始，民進黨團、國民黨團也各自帶開，在議場後方舉行黨團會議，討論議事攻防，直到9時40分才開始開會。

何欣純在提案說明時表示，公教年改已經通過，軍人年改最需要積極通過，因此列為第一案；西半部面對嚴重空污問題，政府要積極因應，提出空污法修正草案；要拚經濟，現行公司法制要更完備、符合時代創新特性，提出公司法修正草案，為了台灣進步，請各黨團支持。

李彥秀在登記發言時說，國民黨在議場外排了三天兩夜，表示對軍人年改重視、決心，國民黨是理性政黨，站在國家年改未來可以長長久久做為出發點；針對國家整體狀況、兩岸僵局，蔡總統應該來立法院國情報告。

臨時會處理特定議案內容，經表決後通過柯建銘版本、否決林德福版本；召開時程則經表決後通過柯建銘版，11日下午到22日為第一次會議、25日到29日為第二次會議，其中25日上午進行國家通訊傳播委員會（NCC）委員同意權案投票表決、7月6日為第三次會議、7月2日到7月5日召開委員會會議。

中華民國憲法第69條規定，立法院遇有總統咨請或立委1/4以上請求，得開臨時會。（編輯：黃國倫）1070611