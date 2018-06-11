影／小資女經營夾娃娃機連賠3月　揭不賺真相遭場主怒罵

該名小資女在 PTT 「 Women Talk 」發文表示，自己大約 3 個月前加入了夾娃娃的產業，租了機台準備自己布置當台主賺錢，抱持著美好的幻想準備迎接自己的全新事業，還一次預付了半年的租金，沒想到這 3 個月來每個月都賠錢，甚至連租機台的錢都賺不回來，而場主卻只會說風涼話，嗆她「自己不懂得經營很白癡」。

近兩年來全台各地娃娃機如雨後春筍般紛紛開幕，許多年輕人嘗試經營「夾娃娃機」。一名小資女日前也加入「夾娃娃機」產業，怎料連續經營 3 個月都賠錢，她用親身經歷揭「不賺」真相，卻遭場主飆罵並惱羞成怒要她退租。

直到她在 youtube 看到有網紅拍影片揭露「當台主」難賺錢的真相，她才恍然大悟自己只是「場主分散風險的一枚棋子而已」，不僅要幫場主分擔租金，還要定時布置自己的機台，隨時更新娃娃，甚至還得控制機台難易度，擔心娃娃被同業競爭者夾走。於是她開始將影片大肆宣傳，結果被場主圍剿飆罵，而拍攝此影片的網紅也遭受波及，粉絲專業被全台場主留言砲轟。

小資女不怕場主要脅，反問對方「如果影片是唬爛的，那你在怕什麼？我這幾個月都沒賺到錢是事實，現在連轉發影片都不行？ 」後來，場主要求她把貼文刪除並退租，說會把剩餘租金退給她，不過，小資女認為「這也側面證實了影片說的都是事實，娃娃機根本就是一個坑！」

她表示，自己會承擔經營機台的風險，也不會要求場主退租金，但她奉勸大家，「如果你也準備加入當台主，勸你絕對不要再進來了，現在真的很難賺，真的很坑！現在加入絕對很難賺到錢，只是幫場主付租金而已啊！」