約旦撙節引發抗議 波灣盟國允金援750億元

沙烏地新聞社（Saudi Press Agency，SPA）今天報導：「有鑑兄弟之幫的緊密關係…3國同意提供約旦25億美元經濟援助。」

路透社報導，物價飆漲和削減補助造成數以千計的約旦民眾上周走上街頭，抗議政府的經濟政策。這項罕見的和平抗議活動已迫使約旦國王解散內閣，指派新總理，新總理上任後旋即承諾將增稅計畫束之高閣。

（中央社利雅德11日綜合外電報導）在約旦政府的撙節措施引發國內大規模抗議活動後，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和科威特今天在共同聲明中表示，它們將金援約旦25億美元（約新台幣750億元）。

沙烏地、阿聯酋、科威特和約旦在聖城麥加（Mecca）召開4國峰會，並在峰會中宣布這項金援。

根據報導，這項金援包括在約旦央行的存款、世界銀行（WB）的擔保、為期5年的預算援助和發展計畫的融資。

這項由沙烏地國王沙爾曼（Salman）召開的4國峰會，出席者還包括約旦國王阿布杜拉二世（AbdullahII），以及阿拉伯聯合大公國和科威特的領袖。

中東地區其他王室憂心，約旦的騷亂將擴散至區域內其他國家，比如說已經面臨類似難題的巴林和埃及。

這3個波灣富裕國家表示，約旦將獲得高達25億美元的金援，以協助約旦度過經濟和政治危機。（譯者：劉淑琴/核稿：鄭詩韻）1070611