NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈AIT新館落成　美國務院發文挺台甜美女業務遭狂殺　屍體蜷曲塞紙箱8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

約旦撙節引發抗議 波灣盟國允金援750億元

中央社2018/06/11 11:22
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社利雅德11日綜合外電報導）在約旦政府的撙節措施引發國內大規模抗議活動後，沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國和科威特今天在共同聲明中表示，它們將金援約旦25億美元（約新台幣750億元）。

路透社報導，物價飆漲和削減補助造成數以千計的約旦民眾上周走上街頭，抗議政府的經濟政策。這項罕見的和平抗議活動已迫使約旦國王解散內閣，指派新總理，新總理上任後旋即承諾將增稅計畫束之高閣。

沙烏地新聞社（Saudi Press Agency，SPA）今天報導：「有鑑兄弟之幫的緊密關係…3國同意提供約旦25億美元經濟援助。」

沙烏地、阿聯酋、科威特和約旦在聖城麥加（Mecca）召開4國峰會，並在峰會中宣布這項金援。

根據報導，這項金援包括在約旦央行的存款、世界銀行（WB）的擔保、為期5年的預算援助和發展計畫的融資。

這項由沙烏地國王沙爾曼（Salman）召開的4國峰會，出席者還包括約旦國王阿布杜拉二世（AbdullahII），以及阿拉伯聯合大公國和科威特的領袖。

中東地區其他王室憂心，約旦的騷亂將擴散至區域內其他國家，比如說已經面臨類似難題的巴林和埃及。

這3個波灣富裕國家表示，約旦將獲得高達25億美元的金援，以協助約旦度過經濟和政治危機。（譯者：劉淑琴/核稿：鄭詩韻）1070611

疑天雨路滑 國道台南大車擦...大巨蛋組協調委員會 柯文哲...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan