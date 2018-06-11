闖高雄輕軌拍美景 最高可罰7500元

（中央社記者陳朝福高雄11日電）高雄輕軌「駁二特區」是高雄觀光指標景點，卻有遊客誤闖輕軌軌道搶拍美景遭罰，一名北部遊客詹姓男子即被捷運警察開單，最高可罰鍰新台幣7500元。這是輕軌駁二段首張罰單。

高雄市警察局捷運警察隊副隊長張菊治今天說，「駁二特區」每逢週休等假日都吸引大批遊客參訪，但輕軌駁二路段兩側因緊鄰駁二步行區、自行車道及高雄港灣區域等，吸引遊客取景拍照。

張菊治表示，也經常發現有遊客為拍照取角度，動輒闖入軌道，影響民眾及輕軌列車行車的安全，已違反大眾捷運法規定，可處1500元至7500元罰鍰。