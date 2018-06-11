闖高雄輕軌拍美景 最高可罰7500元

（中央社記者陳朝福高雄11日電）高雄輕軌「駁二特區」是高雄觀光指標景點，卻有遊客誤闖輕軌軌道搶拍美景遭罰，一名北部遊客詹姓男子即被捷運警察開單，最高可罰鍰新台幣7500元。這是輕軌駁二段首張罰單。
高雄市警察局捷運警察隊副隊長張菊治今天說，「駁二特區」每逢週休等假日都吸引大批遊客參訪，但輕軌駁二路段兩側因緊鄰駁二步行區、自行車道及高雄港灣區域等，吸引遊客取景拍照。
張菊治表示，也經常發現有遊客為拍照取角度，動輒闖入軌道，影響民眾及輕軌列車行車的安全，已違反大眾捷運法規定，可處1500元至7500元罰鍰。
這名年約30歲的詹男5月間因硬闖入已設圍籬的輕軌駁二路段軌道，且無視警示標誌警語，當場被捷運警察發現開罰。
高雄捷運警察隊表示，輕軌軌道正好穿過駁二特區，常有遊客在不明瞭的狀況下闖入，高雄市捷運局於輕軌「駁二大義」站（C12）、「駁二蓬萊」站（C13）、「哈瑪星」站（C14），沿線周遭設置警語，並於「駁二大義」站至「駁二蓬萊」站軌道，沿線旁設置約600多公尺長的綠圍籬，捷運警察也會不定時巡邏和勸導。
高雄捷運警察隊再度呼籲民眾勿闖入高雄輕軌系統的路權範圍，包括軌道區、植草區等，違者將依「大眾捷運法」開罰，最高可處7500元罰鍰。（編輯：劉政權）1070611