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金金併鬆綁　顧立雄：首次參股擬降至10%　但限民民併

記者顏真真／台北報導2018/06/11 11:57
▲金管會主委顧立雄。（圖／NOWnews資料照）
▲金管會主委顧立雄。（圖／NOWnews資料照）

為鼓勵金融整併 ，金管會主委顧立雄今（11）日指出，將鼓勵由民營金控發動的「非合意併購」，金控首次參股比率將由現行25％降至10％，但這次放寬僅限「民民併」，「公公併」及「公民併」不在這次討論範圍內。

證交所今日舉行「國泰台韓科技 ETF」上市典禮，韓國交易所 KOSPI 市場副總權五炫遠道而來參與，金管會主委顧立雄也受邀致詞，會後也針對金金併鬆綁議題，首度證實將放寬金控投資控制性持股的比例。

根據現行規定金控申請投資金控、銀行、保險或證券業等金融機構，首次持股必須達25％以上。但為鼓勵金金併，顧立雄說，根據行政院的規畫，金控首次的參股比例可以降低，目前朝向10％的比例調整，主要是大股東的適格性審查比例就是10%，既然要透過公開市場收購的方式先進行參股，未來參股時還是要以成為子公司、100％子公司的方向進行。

也因為開放自公開市場收購參股，顧立雄指出，「非合意也行」，但金控參股前提必須朝整併成為子公司為目的，在向金管會提出參股計畫時，金管會在進行大股東適格性審查的同時，也會要求金控提出完成時限，若未能在時限內完成，則需有退場機制。

顧立雄並強調，目前只能「以金控為主體」申請金金併，目前未考慮產金併，而且這次放寬也僅限「民民併」，暫時不考慮「公公併」或「公民併」，也就是說台新還不能申請插旗彰銀10%。

關鍵字金金併金管會顧立雄大股東公民併公公併
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