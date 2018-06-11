金金併鬆綁　顧立雄：首次參股擬降至10%　但限民民併

為鼓勵金融整併 ，金管會主委顧立雄今（11）日指出，將鼓勵由民營金控發動的「非合意併購」，金控首次參股比率將由現行25％降至10％，但這次放寬僅限「民民併」，「公公併」及「公民併」不在這次討論範圍內。

證交所今日舉行「國泰台韓科技 ETF」上市典禮，韓國交易所 KOSPI 市場副總權五炫遠道而來參與，金管會主委顧立雄也受邀致詞，會後也針對金金併鬆綁議題，首度證實將放寬金控投資控制性持股的比例。

根據現行規定金控申請投資金控、銀行、保險或證券業等金融機構，首次持股必須達25％以上。但為鼓勵金金併，顧立雄說，根據行政院的規畫，金控首次的參股比例可以降低，目前朝向10％的比例調整，主要是大股東的適格性審查比例就是10%，既然要透過公開市場收購的方式先進行參股，未來參股時還是要以成為子公司、100％子公司的方向進行。