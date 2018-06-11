台股盤中─股后續寫新高價 惟國際變數干擾 指數翻黑

電子三雄今表現疲軟，台積電開低走低，跌幅近 1%，盤中最低價落在 225 元；鴻海同樣開低走低，跌幅逾 0.4%；大立光則以 4550 元開高後震盪走低，跌幅逾 1%，最低價落在 4450 元。

美國總統川普拒簽 G7 協議，全球貿易緊張情緒增溫，加上川金會前夕，全球市場屏息以待，台股今 (11) 日雖受惠股后國巨大漲逾 5%，續寫歷史新高價激勵，開盤小漲 12.57 點，惟國際變數干擾、逢高調節賣壓再度出籠，指數翻黑下跌逾 20 點，最低落在 11118.81 點，力守 11100 點關卡。

被動元件大廠國巨今日召開線上法說會，趕在國巨發表展望前夕，外資摩根大通出具首次評等國巨報告，目標價給出法人圈最高的 1650 元，國巨今股價開高走高，大漲逾 5%，最高價落在 1255 元，再創歷史新天價，並激勵被動元件族群走高，智寶、奇力新、華容盤中均亮燈漲停，漲幅逾 9%。

本周美國聯準會將宣布利率決策，市場普遍預測美國將升息 1 碼，提高聯邦資金利率區間到 1.75% 至 2%。今金融股漲跌互見，日盛金、國票金、第一金、玉山金、開發金、國泰金呈現上漲；兆豐金、新光金、中信金、永豐金等則下跌。

法人表示，金融指數及非金電指數，都於近一周創下歷史新高，就技術面來看，短線指標皆出現背離態樣，後市能否維持目前的強勢表現，也將牽動指數表現力道。此外，近期國際變數多，包括川金會、美國聯準會公布利率決策等，估計台股短線仍以震盪趨堅的格局為主。