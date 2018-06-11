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中央社

AIT新館落成 外交部：象徵台美關係歷久彌新

中央社2018/06/11 11:31
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北11日電）外交部今天說，美國在台協會明天將舉行內湖新館啟用典禮，外交部表達誠摯的祝賀，並期待與專程來訪的美國政府代表、國會議員等友人，共同見證雙方關係更上一層樓的歷史性時刻。

外交部上午發布新聞稿表示，美國在台協會（AIT）全新辦公大樓的興建及順利完工啟用，在台美關係上具有極重要及正面的歷史意涵。美國國務院日前也在推特上推文表示：「新館落成是反映台美夥伴關係重要性的里程碑」。

外交部表示，美國政府在台斥資興建新館舍，且決定租用內湖新址長達99年，充分展現美方依據「台灣關係法」及「六項保證」對台灣堅定不移的承諾。台美關係歷經近40年的演進，雙邊實質交流合作不斷深化鞏固；AIT新館的落成，更象徵台美關係歷久彌新的深厚友誼，即將邁向更緊密友好的新時代。

外交部說，美國政府重視AIT新館落成，特別指派國務院主管教育文化事務的助卿馬利‧羅艾斯（MarieRoyce）專程來台，代表美國政府出席啟用典禮，她是繼2015年國務院經濟商業助卿芮福金（Charles Rivkin）訪台以來，美國務院訪台最高層級官員。此外，聯邦眾議院國會台灣連線共同主席哈博（Gregg Harper），也特別來台參與，展現美國行政與立法部門一致對台美關係的高度重視與強勁支持。

外交部說，外交部非常期待與這次專程來訪的美國政府代表、國會議員以及所有遠道而來的友人，攜手共同見證雙方關係更上一層樓的歷史性時刻。台灣是美國在自由開放印太區域的長期忠實盟友，將一貫維持與美國政府在經濟與安全方面的密切夥伴關係，持續共同努力合作，促進區域及全球的和平、穩定及繁榮。（編輯：李淑華）1070611

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