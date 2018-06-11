AIT新館落成 外交部：象徵台美關係歷久彌新

（中央社記者顧荃台北11日電）外交部今天說，美國在台協會明天將舉行內湖新館啟用典禮，外交部表達誠摯的祝賀，並期待與專程來訪的美國政府代表、國會議員等友人，共同見證雙方關係更上一層樓的歷史性時刻。

外交部上午發布新聞稿表示，美國在台協會（AIT）全新辦公大樓的興建及順利完工啟用，在台美關係上具有極重要及正面的歷史意涵。美國國務院日前也在推特上推文表示：「新館落成是反映台美夥伴關係重要性的里程碑」。

外交部表示，美國政府在台斥資興建新館舍，且決定租用內湖新址長達99年，充分展現美方依據「台灣關係法」及「六項保證」對台灣堅定不移的承諾。台美關係歷經近40年的演進，雙邊實質交流合作不斷深化鞏固；AIT新館的落成，更象徵台美關係歷久彌新的深厚友誼，即將邁向更緊密友好的新時代。