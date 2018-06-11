北市警打詐破89案 詐欺金額近1.5億

（中央社記者黃麗芸台北11日電）貫徹打擊詐欺犯罪決心，台北市警察局自4日至8日進行「打詐大行動」，共查獲89件詐欺案、逮180名犯嫌，經查被害人達422人，且不法所得共計近新台幣1.5億元。

台北市警察局刑事警察大隊今天舉行破案記者會，指4日起至8日所進行的「打詐大行動」專案，共計查獲89件詐欺案件，其中包括7件集團案件。

逮捕犯嫌共達180人，包含集團幹部10人、車手頭6人、車手81人、機手25人、收簿手8人，以及人頭帳戶和人頭電話等共50人。

警方總計查扣手機34支，以及現金204萬餘元等證物；另清查被害人多達422人，不法所得共1億4976萬餘元，成效卓著。