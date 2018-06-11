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中央社

北市警打詐破89案 詐欺金額近1.5億

中央社2018/06/11 11:31
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北11日電）貫徹打擊詐欺犯罪決心，台北市警察局自4日至8日進行「打詐大行動」，共查獲89件詐欺案、逮180名犯嫌，經查被害人達422人，且不法所得共計近新台幣1.5億元。

台北市警察局刑事警察大隊今天舉行破案記者會，指4日起至8日所進行的「打詐大行動」專案，共計查獲89件詐欺案件，其中包括7件集團案件。

逮捕犯嫌共達180人，包含集團幹部10人、車手頭6人、車手81人、機手25人、收簿手8人，以及人頭帳戶和人頭電話等共50人。

警方總計查扣手機34支，以及現金204萬餘元等證物；另清查被害人多達422人，不法所得共1億4976萬餘元，成效卓著。

全案各依涉嫌詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪，移送各該管地檢署偵辦。

市刑大還指出，專案執行期間，又以偵查第八隊所偵破的「猜猜我是誰」電信詐欺集團案受矚，經查犯嫌邱男利用自營通訊行行騙，假借「辦門號、換現金」方式進行收購人頭卡，再轉供詐欺集團成員使用。

警方循線追緝並於專案期間收網，共逮詐欺犯嫌25人，查扣人頭卡2281張、手機18支、客戶雙證件及影本等贓證物。

邱男到案供稱，他經營通訊行約5年，從電信公司及詐騙集團兩頭賺，獲利高達500至600萬餘元；經警方清查，此案受害人遍及全台，財損金額達300多萬元。

全案依詐欺及洗錢防制法等罪移送，並對核心幹部及車手頭聲請羈押禁見，以利溯源追緝上游。（編輯：張銘坤）1070611

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