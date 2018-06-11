川金會借東風？遼寧丹東新加坡城突然熱賣

（中央社台北11日電）美國總統川普和北韓領導人金正恩已抵新加坡準備「川金會」。據報導，由「川金會」主辦國新加坡的建商所建，位於中國與北韓邊境的遼寧丹東新加坡城開發10年，此時「借到東風」突然熱賣。

新加坡聯合早報今天引述丹東路透消息，包括房地產炒家在內的投資者多認為，「川金會」是原本閉關鎖國的北韓將對外開放的訊號。由新加坡房地產發展商兄弟控股集團開發的建案丹東新加坡城，也隨著取得6年來最強勁的銷售量。

新加坡聯合早報曾報導，兄弟控股集團在2008年投資人民幣2億元（約新台幣9.44億元）開發丹東新加坡城。建案位於中國遼寧省邊界，與北韓新義州市隔江相望，坐擁鴨綠江江景，共有2400個公寓單位。