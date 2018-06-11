川金會借東風？遼寧丹東新加坡城突然熱賣

（中央社台北11日電）美國總統川普和北韓領導人金正恩已抵新加坡準備「川金會」。據報導，由「川金會」主辦國新加坡的建商所建，位於中國與北韓邊境的遼寧丹東新加坡城開發10年，此時「借到東風」突然熱賣。
新加坡聯合早報今天引述丹東路透消息，包括房地產炒家在內的投資者多認為，「川金會」是原本閉關鎖國的北韓將對外開放的訊號。由新加坡房地產發展商兄弟控股集團開發的建案丹東新加坡城，也隨著取得6年來最強勁的銷售量。
新加坡聯合早報曾報導，兄弟控股集團在2008年投資人民幣2億元（約新台幣9.44億元）開發丹東新加坡城。建案位於中國遼寧省邊界，與北韓新義州市隔江相望，坐擁鴨綠江江景，共有2400個公寓單位。
據報導，過去5年，因為北韓加緊推動發展核計畫，丹東新加坡城公寓年銷量少於100個單位。
報導引述兄弟控股集團董事經理許哲財說，這一情況在今年4月底金正恩宣布立即暫停核試、飛彈試射與銷毀核試驗場，以追求經濟增長與和平後，迅速改變。
許哲財說，丹東新加坡城5月售出587個公寓單位，銷量比4月的數字「翻兩番」（4倍），成為當地最暢銷的建案。公寓單位在2015年平均每平方公尺售價4000元，如今已增至6000元。
不過，許哲財不認為是「川金會」在新加坡舉行這個因素，刺激了丹東新加坡城的買氣。他表示，主要還是跟建案所在地有關，「丹東這個邊界城市的房地產市場整體上開始紅火」。
儘管說熱賣無關川金會，但據報導，許哲財仍打算在建案銷售中心舉行一些活動，以紀念川金會在新加坡舉行。（編輯：馮昭/翟思嘉）1070611