廠商憂心缺電 可成：備載容量個位數很危險

（中央社記者吳家豪台南11日電）針對台灣缺電問題，金屬機殼廠可成董事長洪水樹表示，台灣電力備載容量率應該要更高，現在只有個位數很危險；如果核電、燃煤發電都不要，他笑說「大概要多買一點蠟燭」。

可成今天舉行股東常會，媒體問及洪水樹對台灣缺電的看法，洪水樹說，這個議題已經談了很多年，各方面的意見也很充分表達；台灣是獨立電網，只能自給自足，不像歐盟，因此沒辦法從鄰近地區買電；在這樣的環境下，台灣電力備載容量率應該要更高，現在只有個位數，「是很危險的」。

針對核能發電存廢，洪水樹認為，這不是簡單的問題，牽涉範圍很廣，就算不要核電，也應該要有足夠時間準備替代方案。