NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈D奶女星遭綑綁　自拍照曝光小禎PO噴汗素顏照　秀超V瓜子臉8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

廠商憂心缺電 可成：備載容量個位數很危險

中央社2018/06/11 11:38
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者吳家豪台南11日電）針對台灣缺電問題，金屬機殼廠可成董事長洪水樹表示，台灣電力備載容量率應該要更高，現在只有個位數很危險；如果核電、燃煤發電都不要，他笑說「大概要多買一點蠟燭」。

可成今天舉行股東常會，媒體問及洪水樹對台灣缺電的看法，洪水樹說，這個議題已經談了很多年，各方面的意見也很充分表達；台灣是獨立電網，只能自給自足，不像歐盟，因此沒辦法從鄰近地區買電；在這樣的環境下，台灣電力備載容量率應該要更高，現在只有個位數，「是很危險的」。

針對核能發電存廢，洪水樹認為，這不是簡單的問題，牽涉範圍很廣，就算不要核電，也應該要有足夠時間準備替代方案。

洪水樹說，目前除了核電之外，較穩定的電力來源只有燃煤發電，如果核電、燃煤發電都不要，他打趣表示，「大概要多買一點蠟燭」。

中國國民黨立法院黨團日前質疑，政府的能源政策缺乏考量極端氣候，電力備載容量率無法撐過夏季。台電說，發電機組將陸續完成歲修，夏季備轉容量率預計有5到6%，努力維持穩定供電。

根據台電供電燈號定義，備轉容量率在大於或等於10%時，系統供電餘裕充足，在10%至6%之間，都是處於供電吃緊狀況，備轉容量率若小於或等於6%，代表已經進入供電警戒。（編輯：林沂鋒）1070611

旺角騷亂 梁天琦被判囚6年川金會借東風？遼寧丹東新加...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan