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中央社

哈利梅根婚後首度出訪 秋天將赴澳紐等國

中央社2018/06/11 11:38
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社倫敦10日綜合外電報導）英國肯辛頓宮（Kensington Palace）今天宣布，哈利王子與新婚妻子梅根馬克爾將於今秋赴澳洲、斐濟、東加王國及紐西蘭，這將是他們首次以夫妻身分前往海外訪問。

甫於5月在溫莎城堡（Windsor Castle）完成終身大事的薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利和薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根馬克爾（Meghan Markle），為出席10月在雪梨登場的「永不屈服運動會」（Invictus Games），特地安排於秋天出訪。

哈利王子（Prince Harry）是英國王儲查爾斯（Prince Charles）與首任妻子黛安娜王妃（PrincessDiana）的小兒子。

他在軍中服役10年後，為傷殘退伍軍人發起國際性帕拉林匹克式運動競賽，名為「永不屈服運動會」。

這對新婚夫妻訪問的4個國家，皆屬大英國協（Commonwealth）成員國。大英國協共有53個成員國，並由哈利王子擔任青年大使。

紐西蘭及澳洲是查爾斯王儲和黛安娜王妃婚後首次出訪的國家，如今哈利王子也將踏上父母親的步伐。

查爾斯王儲今年4月第16度前往澳洲，為大英國協運動會（Commonwealth Games）揭幕。（譯者：鍾佑貞/核稿：盧映孜）1070611

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