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A7合宜住宅汙水案被蘇貞昌消費　蔣根煌：並不認為

記者陳志仁／新北報導2018/06/11 12:37
▲蔣根煌表示，他不會有被消費的感覺，新北市長朱立倫在議會的總質詢時，已經解釋的很清楚，早就有公文的往返，這是大家都知道的事。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.11）
▲蔣根煌表示，他不會有被消費的感覺，新北市長朱立倫在議會的總質詢時，已經解釋的很清楚，早就有公文的往返，這是大家都知道的事。（圖／記者陳志仁攝，2018.06.11）

桃園A7合宜住宅汙水的議題，不僅成為藍綠新北市長參選人的攻防戰，甚至朱家軍的國民黨新北市議員參選人葉元之，還稱「新北市議會議長蔣根煌是第二男主角」；蔣根煌今（11）日受訪時回應，選舉的階段，沒辦法阻止他要怎麼說。

蔣根煌 今天出席新北市政府地政局的「從地政看新北，閃耀星生活」地政主題展開幕的典禮，並針對葉元之質疑蘇貞昌在造勢的晚會消費他一事受訪；蔣根煌表示，不會（有被消費）啦！新北市長朱立倫在議會的總質詢時，已經解釋的很清楚，早就有公文的往返，這是大家都知道的事，在選舉的階段，也沒辦法阻止他要怎麼說，侯友宜也馬上反擊、回應，事實擺在眼前。

國民黨新北市長參選人蘇貞昌9日的晚間，在新莊福營國中舉辦「蘇貞昌．會做事」首場的造勢晚會；蘇貞昌指出，A7合宜住宅產生的汙水排放至新莊區，地方民代這2年來為解決汙水的問題奔走，但新北市長朱立倫、時任副市長的侯友宜卻態度消極無法解決，他受議長蔣根煌的請託，迅速解決汙水的問題，「態度決定解決事情的速度，新北市民的事就是我的事，我做市長就能解決問題！」

國民黨新北市長參選人侯友宜認為，中央到了選舉才要去解決這個問題，明顯有選舉考量；朱立倫強調，桃園A7合宜住宅的污染案，新北市在105年5月開始跟中央、桃園有8 次的協商會議及25次的公文往來，時任行政院祕書長的陳美伶在105年6月承諾，行政院會負責，所以在今年的4月20日，A7的汙水廠就已經上網發包，這都是在蘇縣長關心這些事情前的事情。

關鍵字蘇貞昌侯友宜蔣根煌葉元之朱立倫a7合宜住宅選舉
節能大作戰　新北號召青年團出擊屏大校長座車　捐汽修科實習用

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