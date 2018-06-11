A7合宜住宅汙水案被蘇貞昌消費　蔣根煌：並不認為

桃園A7合宜住宅汙水的議題，不僅成為藍綠新北市長參選人的攻防戰，甚至朱家軍的國民黨新北市議員參選人葉元之，還稱「新北市議會議長蔣根煌是第二男主角」；蔣根煌今（11）日受訪時回應，選舉的階段，沒辦法阻止他要怎麼說。

蔣根煌 今天出席新北市政府地政局的「從地政看新北，閃耀星生活」地政主題展開幕的典禮，並針對葉元之質疑蘇貞昌在造勢的晚會消費他一事受訪；蔣根煌表示，不會（有被消費）啦！新北市長朱立倫在議會的總質詢時，已經解釋的很清楚，早就有公文的往返，這是大家都知道的事，在選舉的階段，也沒辦法阻止他要怎麼說，侯友宜也馬上反擊、回應，事實擺在眼前。