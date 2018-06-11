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西港刈香發源地　八份姑媽宮

保庇2018/06/11 11:35
西港刈香發源地　八份姑媽宮（圖／保庇）
西港刈香發源地　八份姑媽宮（圖／保庇）

台灣第一香－西港香，過去十三庄頭的文武陣頭在前往慶安宮開館前，為什麼要先到八份姑媽宮參拜？仙姑娘媽神威顯赫，連乾隆皇帝都賜與下馬樟牌，表示尊重，這麼神奇的八份姑媽宮，我們不能不認識。

鄞、何、李、紀仙姑娘媽（圖／八份姑媽宮FB粉絲專頁）
鄞、何、李、紀仙姑娘媽（圖／八份姑媽宮FB粉絲專頁

依照八份姑媽宮沿革，在明萬曆八年（西元1579年）就已經創立，但相良吉哉在1933年出版的《臺南州祠廟名鑑》則紀錄八份姑媽宮建立時間為清咸豐11年（西元1861年），且名為懿德宮主祀鄞、何、李、紀仙姑娘媽。因香火鼎盛，仙姑娘媽庇佑庄頭神蹟不斷，清乾隆皇聽聞後，便賜與下馬樟牌立在廟前，文官經過須下轎，武官經過得下馬以示尊重。相傳清朝官員蔡華仁在經過下馬樟牌沒有下轎，才剛走過去轎槓應聲斷裂，使得居民更加相信仙姑娘媽的神威。

清乾隆49年（西元1784年）姑媽宮庄的陳姓民眾，在今曾文溪畔安定鄉菅寮村北的十八欉松凹湖發現一艘寫著「代天巡狩」的王船，回去和村人討論之後，決定迎回共同祭祀。並在甲辰年舉辦第一次的香科，聯合姑媽宮、八份、東竹林、茘枝林、烏竹林、双張廍、下面厝、管寮、檨仔林、後營、下宅子、土庫、打鐵庄等十三庄頭，並訂定每三年舉辦一次遶境進香。

隨著每次舉辦香科，讓各庄頭見識到仙姑娘媽與千歲爺神威，境內疫病驅除、家戶平安，使得周遭庄頭也紛紛要求加入，於是由原先的十三庄增加西港、堀仔投、南海埔、茄苳腳、瓦厝內、田仔墘、頂中洲、下中洲、中港、東港、蚵殼港，擴增為二十四庄。信眾與日俱增，外渡頭、劉厝、檳榔林、鎮山宮、潭底庄、海寮庄、大竹林、大塭中寮、新港庄、蚶寮庄，芋寮庄、蘆竹崙也要求加入，擴增至三十六庄，並持續舉辦13科。

但是清道光三年一場洪水，使八份姑媽宮受到不小的損害，下馬樟牌被洪水沖失，整個庄頭正努力從災害中復原，無力舉辦香科。三十六庄頭的長老決定擲筊問千歲爺怎麼辦才好，千歲爺指定由三十六庄頭中的西港慶安宮接手舉辦，於是刈香遶境的任務就轉交到西港慶安宮手中。

這也是為什麼每科開館請王前，十三庄頭的文武陣頭會先至八份姑媽宮參拜請安的原因。所謂的開館，指的是讓神明、人，驗收、指教的儀式。

現在我們所見的八份姑媽宮，是經過不斷翻修而來的，古老的舊廟則是被兩棵百年老榕（正榕、雀榕）所包圍，也是每個人來到八份姑媽宮必定參拜的地方。但最近診斷出這兩棵百年老榕生長棲地被水泥花台所限，又受到家白蟻的攻擊，正由福田樹醫團隊積極治療中。

資料來源：

文化資源地理資訊系統－姑媽宮
八份姑媽宮
台南市政府觀光旅遊局－八份姑媽宮

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