韓媒：金正恩邀川普在平壤舉行第二次峰會

這名消息人士表示：「尤其是在6月1日，北韓負責對南韓事務的勞動黨副委員長金英哲，向川普總統呈遞金正恩國務委員長的親筆信，其中就有邀請川普總統的內容。北韓希望下次會談安排在7月。」

南韓「中央日報」今天報導，據熟知美國北韓高峰會談進展的新加坡當地人士指出：「北韓和美國透過在紐約、板門店、新加坡等各地磋商接觸，最終成功促成6月12日的高峰會談。在此過程中，北韓和美國舉行更多次高峰會談達成共識。」

川金會：美國北韓過招（中央社記者姜遠珍首爾11日電）南韓媒體今天報導，據新加坡當地熟知內情的人士透露，北韓國務委員長金正恩已邀請美國總統川普7月訪問北韓，在平壤舉行第二次川金會。

報導也指出，川普6月1日在白宮接見金英哲後表示：「這次會談（12日新加坡）將是全面非核化進程的一個開端。我從未說過這個進程只用一次會談就能達成。」

報導說，北韓和美國在板門店進行議題磋商的過程中，也對舉行二次川金會必要性達成共識。北韓、美國雙方分別派出外務省副相崔善姬和駐菲律賓大使金成，雙方從5月27日開始在板門店北韓轄區「統一閣」聚焦川金會議題，進行6次磋商。

報導指出，另一位當地知情人士說：「北韓已經多次表明非核化決心，並以此為代價要求美國解除對北韓制裁及與北韓建立外交關係等，北韓表示如果美國能夠採取『適切的措施』，北韓將可以在短時間內實現非核化。」

關於北韓要求的「適切的措施」，這位知情人士表示：「北韓已經廢棄豐溪里核試驗場，邁出非核化的第一步，因此北韓認為美國也應展現行動。北韓的意思是，當美國國會通過包含解除對北韓制裁等內容的協議之後，北韓才會進一步採取非核化措施。」

報導指出，據相關人士透露，雙方正考慮在6月12日的川金會，就非核化與改善雙邊關係達成宣言性質的協議，然後在7月平壤第二次川金會，討論北韓非核化等具體內容方案。

報導也提及，南韓政府高度關注的發表終戰宣言的議題，可能也會在新加坡川金會初步討論，南韓具體參與發表宣言的時間可能延遲到7月的川金會。由於韓戰簽署停戰協定時間是1953年7月27日，選擇在7月發表終戰宣言具有巨大象徵性意義。

不過若12日的新加坡川金會對此達成重大初步協議，南韓總統文在寅也有可能緊急趕赴新加坡，共同在協議署名。青瓦台國家安全室第二次長南官杓已經在10日下午抵達新加坡。

報導說，按照現在北韓和美國達成共識的內容，雙方將先後在新加坡（6月12日）、平壤（7月）和華盛頓（9月）舉行多輪高峰會談，最終制定出北韓全面非核化的路線圖。（編輯：陳惠珍）1070611