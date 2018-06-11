美外交官罹怪病 古巴調查一年後宣告仍是謎

（中央社哈瓦那10日綜合外電報導）古巴當局今天表示，多名美國駐古巴外交官員罹患怪病事件經過調查，他們仍是一頭霧水，而最新案例出現在上個月。

20多名美國駐古巴官員出現腦部損傷的症狀，美國國務院先前表示，可能是不明秘密武器對「健康攻擊」所致，可能是聲音或微波裝置。

2016年底到去年夏天類似案例頻傳，症狀包括聽力受損、認知問題、暈眩、失眠、視覺問題等。

法新社報導，美國召回一半以上的外交官員，並驅逐15名駐華府的古巴外交官員，讓2015年復甦的兩國關係急轉直下，美國認為古巴必須要為發動攻擊或未能保護美方官員負責。