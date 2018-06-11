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中央社

美外交官罹怪病 古巴調查一年後宣告仍是謎

中央社2018/06/11 11:48
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社哈瓦那10日綜合外電報導）古巴當局今天表示，多名美國駐古巴外交官員罹患怪病事件經過調查，他們仍是一頭霧水，而最新案例出現在上個月。

20多名美國駐古巴官員出現腦部損傷的症狀，美國國務院先前表示，可能是不明秘密武器對「健康攻擊」所致，可能是聲音或微波裝置。

2016年底到去年夏天類似案例頻傳，症狀包括聽力受損、認知問題、暈眩、失眠、視覺問題等。

法新社報導，美國召回一半以上的外交官員，並驅逐15名駐華府的古巴外交官員，讓2015年復甦的兩國關係急轉直下，美國認為古巴必須要為發動攻擊或未能保護美方官員負責。

古巴外交部在聲明中說：「古巴與美國專門單位與專家調查一年多後，我們能證實，沒有可信的假設或科學解釋可證明美方報復措施的正當性。」

聲明說，古巴重申盼「與美國有關當局合作釐清情況」，還說古巴已注意到美國大使館5月29日通報的最新案例，一名員工宣稱在住處因為「不明聲音」而感到不適。

美聯社報導，美國官員8日表示，已讓兩名人員撤離古巴，檢查是否腦損。目前不清楚為何古巴的聲明只提到一人。

美國駐北京大使館8日也向美國公民發出健康警報，為兩週來二度示警。路透社報導，美國國務院6日表示，已讓一些人員撤離廣州，擔心他們可能遭到類似的神秘疾病襲擊。（譯者：盧映孜/核稿：林憬屏）1070611

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