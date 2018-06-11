原民歲時祭儀返鄉列車 首梯14日開始登記

陳瑩今天表示，她於民國105年上任後即推動原住民族歲時祭儀返鄉列車，今年是原民列車開辦的第3年，期間接受族人建議不斷修正調整，由北迴列車開始試辦，後來加入南迴列車，也因應許多族人想搭乘夜車，希望返鄉到達花東時是早上時間，因此加開「紅眼列車」，希望族人多加利用。

陳瑩表示，阿美族、排灣族、魯凱族、噶瑪蘭族等在7月、8月都有歲時祭儀活動，這些祭典都正好落在暑假旅遊旺季期間，因此她協調台鐵局共開設10梯列車，從6月29日開始至9月3日的周末，採加掛車廂方式總共8300個座位，第一梯次6月29日發車，6月14日開始登記。

陳瑩表示，每梯訂票時間從第一天的上午9時至最後一天的下午5時。領票的車站北迴線在台北、樹林、桃園、中壢、宜蘭、基隆；南迴線在台中、彰化、台南、高雄。領票時間每天上午9時至下午5時。每人單程4張，來回8張。

陳瑩表示，原住民返鄉參加部落祭儀，是族人的責任也是義務，政府站在支持維護文化傳承的立場，必須解決族人返鄉參加祭典的交通問題，這也是她選前對族人的承諾，也是她極力爭取原民列車的初衷。（編輯：劉政權）1070611