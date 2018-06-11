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中華職棒／韓職樂天巨人　啦啦隊女神朴騏良將開球

體育中心／綜合報導2018/06/11 12:03
▲韓職啦啦隊女神朴騏良來了（圖／猿隊提供）
▲韓職啦啦隊女神朴騏良來了（圖／猿隊提供）

Lamigo桃猿隊主打韓國風情的「辣年糕趴」即將在17日開趴，有史以來最大規模的球場台韓合作登場！企劃一口氣推出十彈，主題限定的泡菜、燒酒相繼推出；韓國職棒釜山樂天巨人吉祥物「NOORI」、萌柴SHIRO&MARO陪台灣球迷一起Fighting，紙膠帶、涓豆腐齊現身。今再宣布企劃十之七，亞洲最強啦啦隊女神朴騏良（PARK Kl RYANG）率LOTTE GIRLS登台，她將為「辣年糕趴」開球。
　
韓國職棒主場歡樂忘我的氣氛是體驗韓國文化的首要。釜山樂天巨人隊引領如此的加油風潮數載，有「亞洲最強啦啦隊女神」美名的朴騏良身高175公分，已經連續九年擔任韓國職棒釜山樂天巨人的女子啦啦隊長，朴騏良從加入啦啦隊開始就在韓國擁有高人氣，朴騏良不只有棒球啦啦隊員身分，甚至排球、足球都能夠見到她在看台上賣力唱跳的身影。
　
為了響應辣年糕趴，朴騏良率領LOTTE GIRLS進行台灣全猿主場的親善之旅，要為台灣球迷帶來正韓風的加油方式，她和LOTTE GIRLS將與LamiGirls以舞會友，LamiGirls也將面臨史上最強的啦啦隊勁敵，雙方舞力對決，全猿主場女力無極限。
　
朴騏良將在17日(日)為全猿主場開球，她與LOTTE GIRLS會在16日五局中場以Dancing Battle的形式大戰LamiGirls；17日五局中場則是帶來正港韓職中場舞，兩天都與NOORI一起舉辦限時見面會，讓全猿主場見識不同的韓職啦啦隊文化，地表最強的女力對決。

關鍵字啦啦隊女神lamigo韓職朴騏良
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