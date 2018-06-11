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興富發朝資本化企業轉型 擬持續擴充股本

中央社2018/06/11 11:55
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韋樞台北11日電）興富發建設今天股東會中通過每股配發現金股利3.5元。興富發表示，總裁鄭欽天訂下興富發要朝資本化企業發展，股本將擴大到千億元以上，成為亞洲前十大的資產化公司。

興富發去年全年合併稅前淨利為新台幣27億3301萬元，歸屬母公司業主淨利19億2926萬元，每股稅後盈餘(EPS) 1.69元，股東會通過每股配發現金股利3.5元。

興富發董事長鄭志隆表示，去年營運績效較2016年差，主要是過去打房政策等因素，確實讓房市買氣大受影響，購屋信心與消費信心趨於保守觀望，房地產市場的交易量買氣亦降溫，致去年完工結案成本增加，獲利較2016年減少，因而產生營業淨利較前期減少。

鄭志隆指出，今年的情形比去年好轉，估計今年仍可消化餘屋約100億到150億元之多，主要是市場上對2到3房的首購剛性需求仍大，目前銷售情形相當平穩。

興富發副總經理廖昭雄表示，興富發總裁鄭欽天訂出未來興富發營運大方針，就是要將興富發從建設本業轉型為資產化的公司，因此股本勢必要從現有的116億元擴大，但目前暫無時間表。

另外在10年內興建30棟只租不售辦公樓，除穩定收益外，同步也為擴大到新台幣千億元以上資本為資產化公司奠定基礎。廖昭雄指出，這30棟辦公樓不一定全要由興富發出資購地興建，可以透過各種合作模式與有錢有地的企業合作，也可以與有大批地產的壽險業合作。

廖昭雄說，興富發曾與宏泰人壽、全球人壽等壽險業者合作過，同時亦可向中國大陸或東南亞等地尋求合作，擴大雙方均可獲利的機會。

鄭志隆說，興富發目前除了建設本業之外，亦採取多元布局，包括籌備已久的飯店與商場新事業即將正式登場。飯店部分包括金山凱悅(渡假型)、高雄凱悅(商務旅遊型)、台南喜達屋(年輕現代風)，最快完工的是台南喜達屋飯店預計2020年完工，其餘均為2023年完工。

另外商場部分，在高雄大順路和民族路交叉口的社區型百貨悅誠廣場，預計今年底可完工，目前招商中。（編輯：黃國倫）1070611

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