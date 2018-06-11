柯文哲化身拳擊手　秒KO職業格鬥選手黃育仁

台灣唯一拳擊品牌所打造的「RFC猛龍過江職業技擊爭霸賽」將於7月7日起在台北和平籃球館開打，這次特地邀請台北市長柯文哲扮演選拳擊選手，在宣傳片中大秀身手，KO職業格鬥選手黃育仁。

今年2月3日台灣格鬥選手榮登小巨蛋，除了讓全世界看到台灣有舉辦國際格鬥賽事的頂尖實力，也讓台灣許多格鬥好手一夜成名，成為運動明星。柯文哲市長為了鼓勵台灣的技擊運動—這個歷年來在國際賽事中的屢屢奪牌的熱門項目，並給選手、教練、道館鼓勵，日前接受武界體育邀請拍攝公益廣告，並在海報上簽名登高一呼，呼籲民眾進場為選手加油，公開表示「支持屬於台灣品牌的職業技擊爭霸賽。」

影片中柯文哲市長戴上拳擊手套，展現王者風範KO對手。而國內選手代表們包括格鬥選手巫俊學、跆拳道選手馮皓暉、泰拳選手龐笠民、柔術選手林柏瑜、散打選手莫那寶杜與自由搏擊選手張珈瑋，為感謝柯文哲市長友情客串當廣告明星，透過公開方式感謝柯文哲市長，特別致贈端午粽子與入場貴賓卷，邀請市長觀賞「RFC猛龍過江職業技擊爭霸賽」。

武界體育公司王尊侃主席表示，台灣的職業技擊運動目前最缺乏的，就是尚未與國際接軌，這個已經燃燒到亞洲、並風靡全球的職業技擊運動，在國外早已場場一票難求。

7月7日、8日在和平籃球館舉辦的「RFC猛龍過江職業技擊爭霸賽」，將繼2月小巨蛋之後再次引爆全台，選手們目前已備戰中，讓我們一起迎接屬於台灣的職業技擊運動，並且讓國內的技擊運動選手看到未來。



▲自由搏擊選手張珈瑋表示，一開始接觸自由搏擊，只是想健身而已，但當沈溺其中，可以感受到自由搏擊有種特殊的節奏，即便被揍，也有它的美妙之處！（圖／主辦單位提供）