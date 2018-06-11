國家資源延續　屏大校長座車捐屏工汽車科教學實習用

國立屏東大學歷經四任校長，已使用16年多的公務座車(廠牌CEFIRO 2000cc)，今(11)日上午捐贈給屏東高級工業職業學校汽車科，作為該科汽車維修教學上使用，捐贈儀式由古源光校長、陳永森總務長、屏東高工鄒春選校長等人出席，屏工多位校師生也共同參與盛會。

古源光致詞表示，這部座車與同學的年齡差不多，自己也使用3年半的時間，由於駕駛同仁和總務處用心地照顧，讓這部跑了快30萬公里的座車，使用壽命得以延長，迄今外觀仍然像新的一樣，在電子零件太老之前，讓它生命繼續延伸，因此捐贈給屏工汽車科，希望讓同學在實習時能去解剖、分析和使用它，並對同學在學習上有所助益，這也是把國家的資源往下延伸，延長這部車壽命最大意義，鼓勵大家愛惜資源。