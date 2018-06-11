國家資源延續　屏大校長座車捐屏工汽車科教學實習用

國立屏東大學歷經四任校長，已使用16年多的公務座車(廠牌CEFIRO 2000cc)，今(11)日上午捐贈給屏東高級工業職業學校汽車科，作為該科汽車維修教學上使用，捐贈儀式由古源光校長、陳永森總務長、屏東高工鄒春選校長等人出席，屏工多位校師生也共同參與盛會。
古源光致詞表示，這部座車與同學的年齡差不多，自己也使用3年半的時間，由於駕駛同仁和總務處用心地照顧，讓這部跑了快30萬公里的座車，使用壽命得以延長，迄今外觀仍然像新的一樣，在電子零件太老之前，讓它生命繼續延伸，因此捐贈給屏工汽車科，希望讓同學在實習時能去解剖、分析和使用它，並對同學在學習上有所助益，這也是把國家的資源往下延伸，延長這部車壽命最大意義，鼓勵大家愛惜資源。
▲屏工汽車科學生結合實務與學業，一畢業就被大車廠延攬當技師。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.11）
鄒春選校長很感謝古校長捐贈座車，希望同學好好珍惜使用，他也認為，校長座車讓同學有機會學習和使用，無形中也鼓舞同學，將來一天有成就時，能坐在和古校長一樣的位置上，甚至能回饋給母校。
▲屏東大學將使用16年多的公務座車捐贈給屏東高工汽車科，作為汽車維修教學上使用。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.11）
屏東大學每年將汰舊換新或是因空間規劃調整，由各單位釋出堪用的辦公用設備(例如個人電腦、辦公桌、書櫃、課桌椅)及衛生醫療、體育器材等，經由總務處保管組統籌辦理，捐贈縣內各級學校。今年初屏東大學捐贈縣內各級學校辦公設備及學生課桌椅等物品給縣內10多所國中小學，不僅讓這些雖已達使用年限但仍堪使用的設備，有效的資源再利用，同時也讓這些受贈學校節省很多公帑。
▲內埔農工汽車科學生由老師帶隊前來屏工見習觀摩。（圖／記者陳宗傑攝,2018.06.11）