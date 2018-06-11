山林水股東會通過配息3元 配發率96.15%

郭淑珍說，海外投資方面，中國大陸及東南亞內需強勁，持續與各專業領域業者合作，開拓穩定獲利的污水處理廠、土壤復育工程等業務。

山林水董事長郭淑珍在股東會表示，將持續開發國內外環保業務市場，除投入原有水處理、操作營運工程競標外，並配合國家前瞻計畫水環境等市場需求、再生水回收、有機事業廢棄物回收再利用，及污染土壤處理方面等大型統合工程進行評估競標。

山林水表示，今年持續執行已得標建造合約，包括彰化市污水下水道系統水資源回收中心及主次幹管統包工程、台中市豐原區污水下水道系統第一期污水處理廠新建工程、桃園市污水下水道系統設施及改善案、嘉義市水資源回收中心第一期統包工程、東海豐負壓水濂及綠能設計豬場統包工程等案，及13座污水處理廠操作維護工作案。

山林水說，今年上半年已取得「鹿港福興污水下水道系統工程」，且去年正式跨入焚化爐底渣處理業務，月處理量4.12萬噸，為全國第一大處理廠，再加上另併購再利用機構宜宬，預期今年營運成長樂觀可期。（編輯：林沂鋒）1070611