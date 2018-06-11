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中央社

亞光：最快明年會發表G+P鏡頭

中央社2018/06/11 11:58
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北11日電）亞洲光學董事長賴以仁今天表示，大部分產品都按照計畫進行，掃地機器人的雷射光學產品今年將有顯著成長，G+P的鏡頭預計明年就有機會採用潛望式3或5倍光學變焦。

亞光今天舉行股東會，會後賴以仁表示，塑膠鏡頭上直立式6片已到物理極限，考量厚度跟光學變焦的問題勢必採用玻璃加塑膠（G+P）鏡頭，如果未來手機鏡頭開始導入G+P，亞光擁有精密度跟產能上的優勢。

賴以仁指出，最快明年上半年就會有新款手機採用G+P的潛望式，亞光有機會今年底開始出貨，目前亞光玻璃非球面精密玻璃磨造（PGM）大約有160台機台，一個月最大產能可達1200萬顆。他說，目前約有3家客戶有需求，但受限於產能現階段只能選一家。

展望今年，賴以仁表示，今年整體營收及獲利都將較去年成長，其中來自小米掃地機器人的雷射掃描器出貨將顯著成長，除了掃地機器人外，今年增加拖地機，預計今年的總產量可望較去年約計100萬台增加3倍。

電動車部分，美系第一大廠生產瓶頸已有突破，下半年出貨預計將優於上半年，目前一輛電動車有7顆鏡頭，亞光供應其中2顆。去年車用鏡頭月出貨約55萬顆，車載鏡頭占亞光營收約5.3%，估計今年可拉高到10%左右，估約月產60萬顆，營收預估可增加約1億元。（編輯：蘇志宗）1070611

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