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民憂輕軌變路障 高市:不改平面做調整

中央社2018/06/11 12:01
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者王淑芬高雄11日電）高雄輕軌2階工程持續進行，近來民意爭取大順路段地下化興建，還有影片指稱輕軌會成為「移動式路障」。市府說，輕軌仍將平面興建，願在不違政策前提下調整設計細節。

高雄輕軌第一階段水岸輕軌已經通行，每天有近萬人的運量，2階工程快速推進，並完成數公里軌道鋪設；不過近來美術館園區、大順路段輕軌沿線由於路幅窄，民眾因而反對聲音不斷。不僅立委、市議員發聲、民眾抗議，還有人自製影片，向總統蔡英文、總統府秘書長陳菊喊話，要求「輕軌地下化」。

民眾影片主張輕軌地下化，理由是輕軌龜速進入生活圈，還會是一條移動式路障，尤其在道路路幅較窄的路段會衝擊排擠到到緊急救護空間，促輕軌地下化，以免成為又一條影響市區交通的鐵路。

捷運局主任秘書吳嘉昌今天指出，捷運局內部持續評估各界意見，並檢視民意，在不違反政策目標及不報行政院變更計畫前提下，將合理的意見納入參考，妥適調整修正設計細節，以利工程順利進行。

捷運局發布新聞稿指出，從捷運地下化造價、興建時程、技術、設施空間等不同角度分析，說明輕軌地下化的難處。包括捷運地下化每公里造價逾新台幣50億元，平面造價每公里約8到15億元。

以大順路6.2公里計算，工程費暴增。另外，地下化需設置通風井、緊急逃生、出入口仍要設於地人行道上；再者，部分路段有地下道，恐無法配置。

依捷運局評估，若改採地下型式興建，增加龐大經費外，還須重新辦理可行性研究、綜合規劃及環境影響評估等，流程至少4到5年，且不確定中央是否核定，尤其衍生的經費、時間及社會成本影響很大；輕軌建設仍將平面興建，不會採地下化。(編輯:孫承武)1070611

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