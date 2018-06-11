民憂輕軌變路障 高市:不改平面做調整

（中央社記者王淑芬高雄11日電）高雄輕軌2階工程持續進行，近來民意爭取大順路段地下化興建，還有影片指稱輕軌會成為「移動式路障」。市府說，輕軌仍將平面興建，願在不違政策前提下調整設計細節。

高雄輕軌第一階段水岸輕軌已經通行，每天有近萬人的運量，2階工程快速推進，並完成數公里軌道鋪設；不過近來美術館園區、大順路段輕軌沿線由於路幅窄，民眾因而反對聲音不斷。不僅立委、市議員發聲、民眾抗議，還有人自製影片，向總統蔡英文、總統府秘書長陳菊喊話，要求「輕軌地下化」。

民眾影片主張輕軌地下化，理由是輕軌龜速進入生活圈，還會是一條移動式路障，尤其在道路路幅較窄的路段會衝擊排擠到到緊急救護空間，促輕軌地下化，以免成為又一條影響市區交通的鐵路。