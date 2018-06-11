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券商：查詢激增 港股年底或掀「新三板＋H股」上市潮

鉅亨網2018/06/11 12:06
鉅亨網 / NOWnews
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近日，多家券商均稱收到很多新三板公司主動向香港投資銀行查詢來港上市事宜，業界預計最快今年底至明年初會有首家「新三板＋H 股」上市。

港交所 (0388-HK) 與大陸新三板於今年 4 月底簽訂合作備忘錄，「新三板＋H」模式歡迎新三板上市企業再到港上市，只要符合香港的上市規則。但強調並無設「特別通道」。

智通財經網引述海通國際 (0665-HK) 環球市場業務聯席主管石平透露，近期有不少新三板上市企業主動提出有意來港上市，現正處理數宗個案，包括電訊、媒體及科技 (TMT)、區塊鏈、生物科技等行業，部分符合主機板上市要求，預計最快可在今年掛牌香港。

茂宸集團 (0273-HK) 主席高寶明亦表示，收到不少新三板公司查詢。他直言，新三板「沒什麼交投，二級市場融資更是幾乎沒可能」，不難理解這些公司有興趣來港上市。

綜合各界分析，新三板公司轉投香港均為增加交投及融資管道。目前，已有 3 間新三板企業，包括君實生物 (833330-CN)、成大生物 (831550-CN) 及盛世大聯 (831566-CN)，表示有意來港上市。

截至今 (11) 日 10:30 左右，盛世大聯股價跌 4.49%，報人民幣 17 元；成大生物跌 0.24%，報人民幣 16.40 元；君實生物持平，報人民幣 21.41 元。
 

成大生物股價。 (圖：新浪財經)
成大生物股價。 (圖：新浪財經)
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