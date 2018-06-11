券商：查詢激增 港股年底或掀「新三板＋H股」上市潮

近日，多家券商均稱收到很多新三板公司主動向香港投資銀行查詢來港上市事宜，業界預計最快今年底至明年初會有首家「新三板＋H 股」上市。

港交所 (0388-HK) 與大陸新三板於今年 4 月底簽訂合作備忘錄，「新三板＋H」模式歡迎新三板上市企業再到港上市，只要符合香港的上市規則。但強調並無設「特別通道」。

智通財經網引述海通國際 (0665-HK) 環球市場業務聯席主管石平透露，近期有不少新三板上市企業主動提出有意來港上市，現正處理數宗個案，包括電訊、媒體及科技 (TMT)、區塊鏈、生物科技等行業，部分符合主機板上市要求，預計最快可在今年掛牌香港。