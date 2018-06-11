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政治

AIT新館落成多官員訪台　美國務院：台美關係里程碑

記者林仕祥／台北報導2018/06/11 12:17
▲美國務院日前表示，AIT新館落成是台美夥伴關係重要性的里程碑。（資料圖／NOWnews）
▲美國務院日前表示，AIT新館落成是台美夥伴關係重要性的里程碑。（資料圖／NOWnews）

美國在台協會（AIT）內湖新館將於12日舉行啟用典禮，美國務院表示，新館落成是台美夥伴關係重要性的里程碑，近期也有許多美方官員陸續訪台，包括美國務院主管教育文化助卿羅伊斯（Marie Royce）、眾議院國會台灣連線共同主席哈博（Gregg Harper）、AIT主席莫健（James Moriarty）等等，標誌台美關係寫下嶄新的一頁。

羅伊斯昨日訪台代表美國政府出席AIT內湖新址啟用典禮，這是她於今年3月擔任現職後首度訪台，期間將拜會我國政府相關部會，就台美關係、兩國教育文化交流以及創業環境等議題交換意見；哈博一行3人也於昨日訪台，此行亦是他於2015年接任台灣連線共同主席以來首度訪台，除拜會我國政府高層及接受外交部長吳釗燮款宴外，也會就台美安全、經貿合作及兩岸情勢等議題交換意見。

莫健一行3人則於今日訪台，也會出席AIT內湖新址啟用典禮，並拜會我政府高層及相關部會，就台美各項議題交換意見，此次是莫健接任AIT主席後第4度訪台，他上月於史丹福大學演講時表示，美國在台協會位於內湖的新館落成，不僅象徵美國對台灣的堅定承諾及兩國人民的緊密友好，更彰顯雙方基於共同利益以及民主與人權等共同價值所建立的全面、長久夥伴關係。

外交部表示，美國政府重視AIT新館落成，特別指派國務院主管教育文化事務助卿羅伊斯專程來台，代表美國政府出席啟用典禮，她是繼2015年國務院經濟商業助卿芮福金（Charles Rivkin）訪台以來，美國務院訪台最高層級官員。此外，聯邦眾院國會台灣連線共同主席哈博，也特別在忙碌的國會議程中撥冗來台參與盛會，展現美國行政與立法部門一致對台美關係的高度重視與強勁支持。

外交部期待與這次專程來訪的美國政府代表、國會議員以及所有遠道而來的友人，攜手共同見證雙方關係更上一層樓的歷史性時刻。如同AIT處長梅健華所說：「立穩根基、展望未來」，台灣是美國在自由開放印太區域的長期忠實盟友，我政府將一貫維持與美國政府在經濟與安全方面的密切夥伴關係，持續共同努力合作，促進區域及全球的和平、穩定及繁榮。
 

關鍵字ait美國務院外交部莫健
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