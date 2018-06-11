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不能退錢只換貨！甜美女業務遭狂殺　屍體蜷曲塞進紙箱

國際中心／綜合報導2018/06/11 12:16
▲印尼北蘇門答臘省一名 21 歲的女化妝品銷售員（圖左），慘遭男顧客殺害棄屍。（合成圖／翻攝自網路 , 2018.6.11）
▲印尼北蘇門答臘省一名 21 歲的女化妝品銷售員（圖左），慘遭男顧客殺害棄屍。（合成圖／翻攝自網路 , 2018.6.11）

只是單純的購物、退貨問題，最後竟然演變成一場駭人的凶殺案！印尼一名年輕女化妝品銷售員，日前因為拖了近一周還沒將商品出貨，又拒絕了買家的退款要求，結果慘遭發狂的買家抓頭撞牆、並持利刃連環刺頸奪命；犯案後買家還將屍體塞入手提布袋中棄屍，目前這名凶狠的買家已被當地警方逮捕。


31 歲男美容師亨德里（圖）涉嫌殺害卡琳娜，目前已遭到逮捕。（圖／翻攝自網路 , 2018.6.11）

綜合外國媒體報導，上月 31 日，印尼北蘇門答臘省一名 21 歲的女化妝品銷售員卡琳娜（Rika Karina），收了 31 歲男美容師亨德里（Hendri）一筆 420 萬印尼盾（折合新台幣約 9 千元）的訂單貨款，但卻拖了將近一周都沒出貨，亨德里向她要求退款，但卡琳娜親自登門解釋，表示無法退款，只能換成等值的其他商品；爭執之下，亨德里當場理智斷線，氣憤地撲向瑞卡展開攻擊。

報導指出，發狂的亨德里先抓住瑞卡的頭去撞牆，接著再持利刃連環狂刺瑞卡的頸部，之後更將瑞卡的手腕割傷，導致她失血過多、當場慘死。犯案後，亨德里將瑞卡的屍體裝進布袋中放在紙箱內，棄屍於一處偏僻巷弄的廢棄車上，直到後來有路人經過發現了紙箱才報警處理。


亨德里殺害卡琳娜之後，將她裝進紙箱中棄屍。（圖／翻攝自網路 , 2018.6.11）


亨德里殺害卡琳娜之後，將她裝進紙箱中棄屍。（圖／翻攝自網路 , 2018.6.11）


亨德里殺害卡琳娜之後，將她裝進紙箱中棄屍。（圖／翻攝自網路 , 2018.6.11）

警方最後循線將亨德里逮捕，並且準備將他押至棄屍地點，不料他卻試圖反抗逃跑，被警方開槍射中右腿後才乖乖就範、坦承犯案。目前警方已經針對此案細節展開進一步追查。

關鍵字棄屍退貨印尼凶殺
辣模閱鳥無數　嗆攝影師短小還早洩怕遭暗殺　金正恩空運防彈車到星國

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