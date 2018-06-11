NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈小英：我是國軍靠山　優化年金制度王建民穿富邦球衣 　有點像中華隊8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
中央社

沖繩美F-15墜海 飛官海上漂浮1小時獲救

中央社2018/06/11 12:10
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社東京11日綜合外電報導）沖繩美軍嘉手納基地一架F-15C戰機今天進行訓練任務時，在沖繩南方海域墜海，飛行員在海上漂浮逾一小時，日本航空自衛隊赴失事海面搜救，順利救起飛行員並送往美軍營區。

日本產經新聞報導，日本防衛大臣小野寺五典今天上午對外公布，沖繩縣美軍嘉手納基地的一架F-15戰機墜毀沖繩縣海域，飛行員跳傘後被航空自衛隊救起；飛行員雖然受傷，但無生命危險。

防衛省將要求美方提供意外原因等資訊，並希望徹底做好安全管理，避免類似意外再度發生。

小野寺五典面對記者詢問時說，希望飛行員早日恢復健康，也強調希望美方提供意外原因等相關資訊；待明白意外原因後，將向相關縣市政府說明。

防衛省表示，統合幕僚監部於日本時間上午6時24分接獲情報指出，位於航空自衛隊那霸基地南方約92公里，有美軍F-15戰機飛行員在海面上緊急跳傘逃生。

航空自衛隊那霸救難隊出動救難搜索機U-125及救難直升機UH-60各一架次前往事發海域，7時23分在海面上發現飛行員；7時43分，UH-60順利救起飛行員，並於8時20分抵達美軍營區。

墜海的F-15戰機事發時跟其他僚機一起飛行，目前還不知道飛行目的與意外原因。

受這起意外影響，小野寺五典表達了考慮是否暫時停飛同型機進行檢查的想法。

日本放送協會（NHK）報導，2017年10月，普天間基地的美國陸戰隊CH-53直升機，曾緊急降落民間用地並起火燃燒。

2017年12月，位於普天間基地旁的宜野灣市小學操場上，發生一架剛從普天間基地起飛的大型直升機，掉落重達近8公斤窗戶的意外。

今年一月，美軍直升機也接連發生3起迫降意外。這些意外都讓沖繩民眾愈來愈對美軍抱持不信任感。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1070611

MOSFET缺貨題材續燒 ...空污法毀信賴保護原則 二行...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan