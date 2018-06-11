沖繩美F-15墜海 飛官海上漂浮1小時獲救

小野寺五典面對記者詢問時說，希望飛行員早日恢復健康，也強調希望美方提供意外原因等相關資訊；待明白意外原因後，將向相關縣市政府說明。

日本產經新聞報導，日本防衛大臣小野寺五典今天上午對外公布，沖繩縣美軍嘉手納基地的一架F-15戰機墜毀沖繩縣海域，飛行員跳傘後被航空自衛隊救起；飛行員雖然受傷，但無生命危險。

（中央社東京11日綜合外電報導）沖繩美軍嘉手納基地一架F-15C戰機今天進行訓練任務時，在沖繩南方海域墜海，飛行員在海上漂浮逾一小時，日本航空自衛隊赴失事海面搜救，順利救起飛行員並送往美軍營區。

防衛省表示，統合幕僚監部於日本時間上午6時24分接獲情報指出，位於航空自衛隊那霸基地南方約92公里，有美軍F-15戰機飛行員在海面上緊急跳傘逃生。

航空自衛隊那霸救難隊出動救難搜索機U-125及救難直升機UH-60各一架次前往事發海域，7時23分在海面上發現飛行員；7時43分，UH-60順利救起飛行員，並於8時20分抵達美軍營區。

墜海的F-15戰機事發時跟其他僚機一起飛行，目前還不知道飛行目的與意外原因。

受這起意外影響，小野寺五典表達了考慮是否暫時停飛同型機進行檢查的想法。

日本放送協會（NHK）報導，2017年10月，普天間基地的美國陸戰隊CH-53直升機，曾緊急降落民間用地並起火燃燒。

2017年12月，位於普天間基地旁的宜野灣市小學操場上，發生一架剛從普天間基地起飛的大型直升機，掉落重達近8公斤窗戶的意外。

今年一月，美軍直升機也接連發生3起迫降意外。這些意外都讓沖繩民眾愈來愈對美軍抱持不信任感。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1070611