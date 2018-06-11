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空污法毀信賴保護原則 二行程車主批環署

中央社2018/06/11 12:12
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北11日電）反禁二行程車相關團體今天到環保署前抗議，質疑空污法修法後，二行程車主權益將會受損，除了批評環保署破壞信賴保護原則，也質疑環保署圖利財團、強迫民眾汰換機車。

立法院日前初審通過空氣污染防制法修正草案，其中讓環保署可加嚴老舊車輛排氣標準及授權縣市政府可劃設空氣品質維護區禁止老舊車輛通行等相關條文，引起二行程車主不滿，17日將號召數百台機車前往凱道抗議、舉行「全國二行程．凱道大會師」大型車聚。

北區反禁二行程聯盟今天在環保署前召開行前記者會，發言人羅宜指出，空污法修法讓環保署可加嚴10年以上老舊車輛排放標準，這讓原本出廠時適用一期環保標準的機車必須適用三、四期的環保標準，「這是一件不合理的事情」。

羅宜表示，每台機車出廠時都是依照當時的環保法規來進行污染限制，當時的科技及法規都告訴車主機車出廠後應定期驗車，但都沒有說10年後會改變排放標準，現在政府突然要加嚴環保法規，明顯破壞信賴保護原則。

此外，空污法讓地方政府劃設空品淨區且可限制老舊車輛通行的條文也引起二行程車主不滿。羅宜批評，機車只要有好好保養、符合出廠時的環保法規，車主就應該可以自由、驕傲騎在路上，不應有所限制。

羅宜指出，政府不應只拿「小煙囪」開刀，過去政府數據都顯示二行程機車細懸浮微粒（PM2.5）排放量只佔所有排放量的1.15%，且大部分二行程機車車主都有履行義務、讓車子符合出廠時的環保法規，但政府卻用強大行政及立法資源打壓、限制二行程機車，質疑政府是否要汰換全部的二行程機車來圖利特定廠商。

對此，環保署空氣品質保護及噪音管制處簡任技正張乃仁澄清，環保署並沒有針對個別族群開刀，而是全面性的管制，包含固定污染源、四輪車等，目標都是希望給大家好的空氣品質。

針對民眾認為空污法修法破壞信賴保護原則，張乃仁表示，環保署也不希望政策逾越法令，現在也正在內部研議，為了推動政策，目前也有補助汰換二行程機車。他也提醒，補助款會逐年降低，希望大家把握機會。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070611

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