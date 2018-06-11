CFIUS批准中國泛海收購美國保險公司

（中央社記者周慧盈北京11日電）美國外來投資審查委員會（CFIUS）近日批准中國泛海集團收購美國保險公司Genworth的交易。此為川普就任美國總統以來，CFIUS所許可的最大筆中資收購美國企業案。
華爾街日報（WSJ）中文網今天報導，美國外來投資審查委員會已批准泛海控股集團以27億美元，收購美國保險公司Genworth Financial Inc.的交易案。
報導說，這兩家公司已說服美國政府，將採取特別措施保護美國民眾的個人資料安全。
此為川普執政以來，公開報導裡，獲CFIUS許可的最大一筆中資收購美企交易案。
CFIUS負責審核外資收購美國企業的交易，有權以國家安全為由，建議總統否決交易。
川普上任後，中國電子商務巨頭阿里巴巴集團旗下螞蟻金服有意收購美國速匯金國際公司（MoneyGramInternational），但遭CFIUS阻止。此事受到相當矚目，顯示華府除了不讓美國尖端技術外流，也在提防中國可能藉由併購而企圖掌握敏感的個人資訊。
今年2月，CFIUS就曾否決中國半導體投資基金湖北鑫炎收購美國半導體測試設備廠商Xcerra。此前，CFIUS也阻擋了具中資背景的美國私募基金CanyonBridge以13億美元，併購美國晶片廠萊迪思半導體公司（Lattice Semiconductor），川普表態支持這項決定。（編輯：林克倫）1070611