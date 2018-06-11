CFIUS批准中國泛海收購美國保險公司

（中央社記者周慧盈北京11日電）美國外來投資審查委員會（CFIUS）近日批准中國泛海集團收購美國保險公司Genworth的交易。此為川普就任美國總統以來，CFIUS所許可的最大筆中資收購美國企業案。

華爾街日報（WSJ）中文網今天報導，美國外來投資審查委員會已批准泛海控股集團以27億美元，收購美國保險公司Genworth Financial Inc.的交易案。

報導說，這兩家公司已說服美國政府，將採取特別措施保護美國民眾的個人資料安全。

此為川普執政以來，公開報導裡，獲CFIUS許可的最大一筆中資收購美企交易案。