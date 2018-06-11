鐵道局成立 交長盼軌道產業升級後外銷

（中央社記者汪淑芬台北11日電）交通部鐵道局今天成立。交通部長陳旦說，鐵道局不再只是工程建設的一環，未來鐵道也不只有做服務，還要將軌道產業升級，提升自製率及維修零組件國產化比例，進一步可外銷。
鐵道局上午舉行鐵道局首任局長布達典禮，由原高速鐵路工程局長胡湘麟接任，隨後舉行揭牌儀式。
賀陳旦致詞時說，鐵道局由成立近40年的鐵路改建工程局和已20年的高鐵局合併，鐵道局並不是從零開始，兩個單位有各自的傳統，是鐵道局未來發展的養分，同時打破原來的限制。
賀陳旦表示，鐵道局不再只是工程建設的一環，還要成為軌道法主管機關，還要負責鐵道監理，督導鐵道事故調查，提升軌道服務，同時協助發展軌道產業，提升軌道維修零組件及國產化比例，將軌道製造業升級，不但可降低軌道營運成本，還可到外銷到其他國家。
賀陳旦隨後受訪說，已盤點出10項優先國產化軌道設備，包括集電弓、轉轍器、號誌系統等項目。
為提升軌道產業國產化比例，除了成立鐵道局，交通部還規劃設置財團法人「軌道技術研究暨驗證中心」，預計2021年啟用，希望啟用後10年內將台鐵及輕軌自製率提升至70%。
另目前高鐵與捷運的維修零組件國產化比例約15%，盼鐵道局成立後，每年提升3%。
胡湘麟說，軌道發展與民眾習習相關，鐵道局的使命與過去的高鐵局和鐵工局不同，鐵道建設、營運監理、軌道產業與場站開發是四大業務主軸，目標是打造永續經營的軌道，軌道產業的國產化與標準化，更是國家形象的表徵。（編輯：陳清芳）1070611