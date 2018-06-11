鐵道局成立 交長盼軌道產業升級後外銷

（中央社記者汪淑芬台北11日電）交通部鐵道局今天成立。交通部長陳旦說，鐵道局不再只是工程建設的一環，未來鐵道也不只有做服務，還要將軌道產業升級，提升自製率及維修零組件國產化比例，進一步可外銷。

鐵道局上午舉行鐵道局首任局長布達典禮，由原高速鐵路工程局長胡湘麟接任，隨後舉行揭牌儀式。

賀陳旦致詞時說，鐵道局由成立近40年的鐵路改建工程局和已20年的高鐵局合併，鐵道局並不是從零開始，兩個單位有各自的傳統，是鐵道局未來發展的養分，同時打破原來的限制。

賀陳旦表示，鐵道局不再只是工程建設的一環，還要成為軌道法主管機關，還要負責鐵道監理，督導鐵道事故調查，提升軌道服務，同時協助發展軌道產業，提升軌道維修零組件及國產化比例，將軌道製造業升級，不但可降低軌道營運成本，還可到外銷到其他國家。