展現打擊毒品犯罪決心　新北警舉行毒品犯罪防制講習

近年來摻混的新型態毒品不斷推陳出新，販毒者為了吸引年輕人注意，紛以各式新奇的包裝袋混裝毒品，挑起用毒者嚐鮮之好奇心；為此，新北市政府警察局今（11）日聯合新北市政府的相關局處，舉行毒品犯罪防制的講習及宣導，展現打擊毒品犯罪的決心。

新北市政府警察局長胡木源表示，強化營業場所業者毒品的辨識及通報緝毒能力，鼓勵旅賓館、汽車旅館及KTV業者主動配合政府的反毒政策，因為唯有「政府」與「營業場所」雙方協力的合作反毒、緝毒，方能打造一個無毒安心的住宿與唱歌休憩娛樂環境；因此，今日對新北市旅館商業同業公會及新北市旅館業者代表及KTV業者，舉行毒品犯罪防制的講習及宣導，提升相關人員識別毒品犯罪的知能，並透過交流、互動強化通報緝毒合作的機制。