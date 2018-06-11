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展現打擊毒品犯罪決心　新北警舉行毒品犯罪防制講習

記者陳志仁／新北報導2018/06/11 12:40
▲新北市政府警察局為宣示打擊毒品犯罪的決心，今（11）日聯合新北市政府的相關局處，舉行毒品犯罪防制的講習及宣導。（圖／新北市政府警察局提供）
▲新北市政府警察局為宣示打擊毒品犯罪的決心，今（11）日聯合新北市政府的相關局處，舉行毒品犯罪防制的講習及宣導。（圖／新北市政府警察局提供）

近年來摻混的新型態毒品不斷推陳出新，販毒者為了吸引年輕人注意，紛以各式新奇的包裝袋混裝毒品，挑起用毒者嚐鮮之好奇心；為此，新北市政府警察局今（11）日聯合新北市政府的相關局處，舉行毒品犯罪防制的講習及宣導，展現打擊毒品犯罪的決心。

新北市政府警察局長胡木源表示，強化營業場所業者毒品的辨識及通報緝毒能力，鼓勵旅賓館、汽車旅館及KTV業者主動配合政府的反毒政策，因為唯有「政府」與「營業場所」雙方協力的合作反毒、緝毒，方能打造一個無毒安心的住宿與唱歌休憩娛樂環境；因此，今日對新北市旅館商業同業公會及新北市旅館業者代表及KTV業者，舉行毒品犯罪防制的講習及宣導，提升相關人員識別毒品犯罪的知能，並透過交流、互動強化通報緝毒合作的機制。

警察局說，販毒者紛以毒果凍、毒軟糖、惡魔咖啡包、毒郵票等，各式新奇的包裝袋混裝毒品；因此，希望結合新北市政府相關的局處，協調旅賓館、汽車旅館及KTV業者落實預防性的通報機制，發現疑似符合有使用毒品徵狀的人士消費或入住，發現旅客入住的人數異常、清潔打掃時發現疑似毒品殘渣或施用器具、發現投宿旅客有攜帶槍械或其他違禁物品、施用毒品、聚賭或深夜喧嘩，妨害公眾安寧等情形，即時撥打110或通報轄區派出所處置，以杜絕毒犯僥倖的心態。

 

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