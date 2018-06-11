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中央社

川金會前夕 川普：空氣瀰漫興奮氣氛

中央社2018/06/11 12:22
中央社 國際 / NOWnews
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川金會：現場觀察（中央社新加坡11日綜合外電報導）美國總統川普和北韓領導人金正恩明天將舉行眾所注目的峰會，北韓官媒說兩位領袖將討論朝鮮半島「永久與持久的和平機制」，川普今天則推文表示「空氣中瀰漫著興奮的氣氛」。

在這場歷史性峰會前夕，雙方官員舉行工作會談，作最後一刻努力，試圖縮小雙方歧見，替朝鮮半島核子對峙尋求解決之道。

金正恩和川普昨天先後抵達新加坡。華府和平壤自1950至1953年韓戰以來，一直處於敵對狀態，雙方對於如何實現朝鮮半島非核化依然存在重大歧異，兩邊官員試圖趕在川金會前夕進一步推動議程。

北韓國營媒體「北韓中央通信社」（KCNA）今天報導，金正恩和川普將會討論朝鮮半島「永久與持久的和平機制」、朝鮮半島非核化以及共同關注的其他議題。

峰會前，北韓拒絕任何片面裁減核武，KCNA也提到朝鮮半島非核化，通常代表的是平壤希望美國解除對南韓和日本的核子保護傘。

目前人也在新加坡的美國國務卿蓬佩奧（MikePompeo）推文表示，美國的目標仍是朝鮮半島要實現「完全、可驗證且不可逆的非核化」。

一名要求匿名的川普政府官員表示，鑑於北韓發展核武的長遠歷史，美方代表抱持樂觀態度，和同等的懷疑心理，和北韓進行會談。

這名官員說：「任何狀況都不會讓我們感到意外。」

川普昨天在全球注目下飛抵美軍新加坡巴耶黎峇空軍基地（Paya Lebar Air Base）。川普今天推文表示：「很高興來到新加坡，空氣中瀰漫著興奮的氣氛。」

川普和金正恩將在新加坡時間明天上午9時舉行歷史性峰會。美國和北韓領袖從來沒有會過面，甚至通過電話。

川普今天將和新加坡總理李顯龍會面，金正恩則沒有官方行程。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1070611

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