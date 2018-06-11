結合桌遊密室脫逃 助學生玩中瞭解職涯規劃

連3年獲青年署計畫補助的台北護理健康大學學生輔導中心，過去曾透過專題講座、桌遊等活動設計，培養學生學習與挫折共存的能力，106學年度則新增體驗教育、密室脫逃等活動，以創意思維來設計職輔活動，藉此提高學生參與動機，也讓學生於活動過程中增加對職涯的覺察度。

為了讓大學生們在學期間更清楚職涯規劃，青年署因此推動大專校院職涯輔導補助計畫，希望提供資源，讓各校學子在畢業前即可找到職業人生方向。

教育部青年發展署今天發布新聞稿表示，根據勞動部青年勞工就業狀況調查顯示，逾5成的人初次尋職曾遭遇困難，主因為經歷不足及不知道適合做哪方面工作。

（中央社記者許秩維台北11日電）為幫助大學生瞭解職涯規劃，青年署因此推動大專校院職涯輔導補助計畫，如北護大以桌遊、密室脫逃等活動，提高學生參與動機，並藉由活動過程增加學生對職涯的覺察度。

台北護理健康大學學生輔導中心老師方婷表示，在帶領學生參與活動時，能看到學生剛開始是單打獨鬥，後來為了想完成所有關卡，過程中會慢慢自行分組，從參與過程中也可觀察到每個人在團體中擔任的角色，透過活動體驗，讓學生更懂得團隊合作的重要，培養未來就業必備的軟實力。

青年署指出，未來將透過大專校院推動職涯輔導補助計畫，持續引導學生規劃職涯方向並培養面對新時代的競爭力，希望幫助學子在因應就業市場時，能更符合業界需求及期待。（編輯：陳怡璇/陳清芳）1070611