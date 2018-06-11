總統親闢謠 印尼設網路安全局對付假新聞

（中央社記者周永捷雅加達11日專電）印尼網路假新聞充斥，為對抗假新聞，印尼今年1月成立網路安全局，和警方等部門合作，逮捕在社群媒體散播仇恨及誹謗言論的歹徒，就連總統佐科威也親自出面闢謠。

根據統計，印尼網路用戶普及率達51%，擁有1.33億網路用戶，是東協10國中最大的網路用戶市場。

在社群媒體方面。印尼網路社群用戶占整體網路人口滲透率79.7%，雖非東協最高，但1.06億的社群媒體用戶數卻遠遠超過其他東協市場。

不過，印尼網路上的惡作劇消息或假新聞充斥，已經多到真假難辨又影響人心的地步。