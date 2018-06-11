總統親闢謠 印尼設網路安全局對付假新聞

（中央社記者周永捷雅加達11日專電）印尼網路假新聞充斥，為對抗假新聞，印尼今年1月成立網路安全局，和警方等部門合作，逮捕在社群媒體散播仇恨及誹謗言論的歹徒，就連總統佐科威也親自出面闢謠。
根據統計，印尼網路用戶普及率達51%，擁有1.33億網路用戶，是東協10國中最大的網路用戶市場。
在社群媒體方面。印尼網路社群用戶占整體網路人口滲透率79.7%，雖非東協最高，但1.06億的社群媒體用戶數卻遠遠超過其他東協市場。
不過，印尼網路上的惡作劇消息或假新聞充斥，已經多到真假難辨又影響人心的地步。
像是去年印尼網絡謠傳，印尼境內的中國勞工超過1000萬人之多，其中多是沒有工作證的非法勞工，並稱這些勞工搶走了印尼本國人的飯碗。印尼勞工部公開澄親在印尼工作的中國籍人士僅有2萬4800人。
印尼新興政黨印尼團結黨主席葛麗絲近日被匿名網友指控，與涉及褻瀆宗教入獄服刑的前雅加達華裔省長鍾萬學有婚外情。葛麗絲已向警方報案，要求揪出散布謠言的藏鏡人。
最讓印尼民眾憂心的是，去年大批穆斯林發動反對前雅加達省長鍾萬學褻瀆可蘭經的示威遊行之際，印尼社群媒體不斷流傳各種未經查證的訊息，像是排華再起、華人遭強暴虐打等消息，透過轉載分享，加深群眾的恐懼心理。
對於這種網路假新聞擾亂民心及社會安定的現象，印尼政府在今年1月正式成立網路安全局，要對抗這些在網路上流傳的不實消息。
印尼總統佐科威任命德裘（Djoko Setiadi）出任網路安全局局長。
德裘呼籲印尼民眾不分男女老幼，共同對網路上的假新聞或假訊息保持警惕，不要輕易相信這些假訊息或分享給其他親友。
印尼網路安全局成立已來，的確發揮效果。網路安全局和警方合作，2月底逮捕4名「穆斯林網路軍」（Muslim Cyber Army）男子，他們涉嫌在社群媒體持續散播仇恨及誹謗言論。
這4名嫌犯涉嫌在社群媒體散播的言論包括印尼共產黨復興；綁架伊斯蘭教士；誹謗總統、政府和政治人物等言論。
印尼警察總部刑事犯罪部門主管法迪爾（FadilImran）表示，這4名嫌犯的行為，已違反印尼電子交易及訊息法關於種族、宗教、族群間禁止歧視的規定。
此外，印尼網路假消息氾濫，總統佐科威也是受害者。
印尼社群媒體日前流傳一張照片，照片中一名男子長得很像佐科威，他就站在印尼共產黨領導人艾地（D.N.Aidit）發表演說的講台旁。這張照片至今仍在網路流傳。
對此，佐科威親自闢謠澄清，這張照片是艾地1955年發表演講時的場景，謠傳照片中顯示他在現場，不過，1955年時他尚未出生。佐科威出生於1961年。
佐科威除了駁斥網路假消息，也呼籲民眾不要誤信謠言，要判斷訊息真偽，並要求警方把散布謠言者抓起來。（編輯：陳惠珍）1070611