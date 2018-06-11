撥打1966　新北免費到宅指導外勞照護技巧

外籍看護與雇主常因語言不通「雞同鴨講」衍生糾紛，現在只要在新北市撥打1966長期照顧專線，只要一通電話，勞工局將派專業的照顧服務員與通譯人員到府服務，做為雙方溝通橋梁，也免費指導外勞照護技巧。

「阿公家中剛申請外籍看護工阿頓，雙方語言不通無法溝通，阿頓也不知道怎麼照顧阿公，甚至好幾次搬動阿公，因施力技巧不純熟，不僅導致阿公摔傷，自己也扭到。」您家的外勞也有同樣的情形嗎？現在只要在新北市撥打1966顧專線，問題迎刃而解。

新北市勞工局去年推出全國首創免費「到宅指導外勞照護技巧」服務，提供專業的照顧服務員到府指導，而且過程均有通譯人員配合教學同步翻譯，示範各項照護技巧，臨床實務教學包括鋪床、沐浴、床上擦澡、更衣、口腔照顧、清潔排泄物、鼻胃管灌食照顧、翻身拍背、移位、基本關節活動、整理儀容等實用照護技巧。