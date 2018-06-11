撥打1966　新北免費到宅指導外勞照護技巧

外籍看護與雇主常因語言不通「雞同鴨講」衍生糾紛，現在只要在新北市撥打1966長期照顧專線，只要一通電話，勞工局將派專業的照顧服務員與通譯人員到府服務，做為雙方溝通橋梁，也免費指導外勞照護技巧。
「阿公家中剛申請外籍看護工阿頓，雙方語言不通無法溝通，阿頓也不知道怎麼照顧阿公，甚至好幾次搬動阿公，因施力技巧不純熟，不僅導致阿公摔傷，自己也扭到。」您家的外勞也有同樣的情形嗎？現在只要在新北市撥打1966顧專線，問題迎刃而解。
新北市勞工局去年推出全國首創免費「到宅指導外勞照護技巧」服務，提供專業的照顧服務員到府指導，而且過程均有通譯人員配合教學同步翻譯，示範各項照護技巧，臨床實務教學包括鋪床、沐浴、床上擦澡、更衣、口腔照顧、清潔排泄物、鼻胃管灌食照顧、翻身拍背、移位、基本關節活動、整理儀容等實用照護技巧。
勞工局長許秀能表示，因去年到宅指導服務廣受好評，今年特別擴大辦理，服務次數更從180次調高至910次，服務1次3小時，以及舉辦7場次團體研習課程，提供新北市轄內有聘僱合法外籍看護工家庭使用。
今年更首創整合長期照顧管理中心資源，透過1966長照單一窗口，提供民眾不僅是外勞照護技巧指導，也結合居家護理、居家復健等長照資源，減輕被看護人和家屬生活上的負擔，同時也讓外籍看護工與雇主彼此間的關係更和諧。只要是新北市轄內經合法聘僱外籍看護工的家庭，皆可透過1966專線申請，費用完全由政府補助。