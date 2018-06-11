《與神同行2》神味更濃！三大看點揭開他們的身世

導演在《與神同行》片尾埋下續集彩蛋，讓觀眾們觀影後的討論熱度居高不下，但其實《與神同行》原本就設定分為上下兩集，透過完整的規劃與首集片末彩蛋，成功將觀眾的心留在這爆紅的宇宙裡，造成續集因前作的帶動，雖未有太多資訊，卻被劇迷高度期待的現象。

韓國電影《與神同行》以陰間7大地獄為題材，探討故事主角死後到陰間接受7大地獄審判的故事，不僅刷新韓國影史的新高紀錄，也在台灣衝破4.9億票房，甚至在全球賣出百餘國的版權，更被評為新起的「陰間宇宙」。

DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》聲量趨勢圖來看，自《與神同行》2017年12月上檔後，一直延續到2018年3月都還有很高的熱度，2018年2月底因劇中演員吳達庶爆出性侵醜聞，導致續集需刪減重拍，當時討論度瞬間竄升，顯示觀眾對續集的重視、害怕續集檔期受影響的心理。

日前2018年5月25日片商宣布台灣續集的定檔時間，《與神同行：最終審判》的網路聲量數間飆高，獲得的迴響比首集還要高，顯見前作爲系列電影打下非常好的基礎，縝密的連結讓觀眾對第二集期待滿滿。

前作神力加持，續集未演先轟動

近年韓國電影無論是在故事性與製作上，都以驚人的速度成長，從2016年孔劉主演的《屍速列車》，到2017年韓國電影大舉攻入台灣票房，成為一種指標與口碑象徵，如《軍艦島》、《與神同行》、《1987：黎明到來的那一天》等，其中在《與神同行》後上檔的《1987：黎明到來的那一天》，不但創下比與神同行更好的觀影成績，也因社運的題材引起台灣人的共鳴。

韓影成功不只為韓國製作口碑加分，也間接帶紅相關演員，搜尋主角演員河正宇與車太鉉的名字，可以獲得許多與電影相關的資訊，其他劇中角色與演員如朱智勛（朱智勳）、金東旭（金東昱）、馬東石（馬東錫）、金香起、李政宰等人的網路聲量也居高不下。

網友討論《與神同行2》三大看點

閻羅王客串變關鍵

原本只是友情出演閻羅王的李政宰，續集成為重要角色，其實李政宰當初根本是被導演一句「有個閻羅王的角色」，拜託他客串，（連哄帶騙）加入劇組，殊不知這一客串，連化妝師、造型師都備齊了，戲份也從4、5場不知不覺拍到30多場，最後連電影宣傳的行程也一起跑了，這恐怕是李政宰本人始（ㄐㄩㄝˊ）料（ㄉㄜ˙）未（ㄅㄟˋ）及（ㄧㄣ）的趣事吧！

不過他本人倒是既來之則安之，開心透露在第二集中閻羅王的重要程度大大提升，觀眾也十分期待第一集閻羅王與江林公子之間埋下的伏筆被解開。

爆肌大叔、撿破爛祖孫扶正

演出《屍速列車》爆紅的馬東石，在《與神同行》第一集的尾聲，以撿破爛老爺爺家神「成造神」的形象驚喜露臉，因此為第二集的劇情埋下伏筆，而在第一集中有事沒事出現一下，看到江林公子像看到鬼的祖孫，跟他們的家神一樣被「扶正」，配角變主角，續集電影的故事也將從祖孫二人身上展開。

馬東石狹著《屍速列車》養成的高人氣與《與神同行》的精彩，在觀眾心中種下對續集的期待，而根據漫畫走向，飾演家神的馬東石，在續集中估計要為了守護老爺爺不被地獄使者帶走，勢必要和江林公子等人展開一場硬仗。

成造神：掌管一個家庭裡所有家神的最高領導神。

陰差三人幫死前1000年故事

其實在漫畫第三部中，早已交代三名地獄使者江林公子、解怨脈、德春的生前身世，不過電影版將三人的生前有所異動，電影第一集中，也紛紛埋下許多伏筆，因此在續集裡將揭曉三個地獄使者的前世今生。

根據片商目前透露的可知消息，德春一角生前與將軍的情緣，是兩人於陰間重逢續緣的關鍵因素，不過劇情會如何呈現與安排，也只能等到上檔後才能知道了。

原作漫畫更好哭，視角不同看出不同人生

其實《與神同行》的漫畫早在2010年，就開始在韓國知名網路漫畫平台連載，因為太受歡迎了，最後出書成冊，並熱銷45萬冊，更被電影導演相中。原本因為架構過度龐大，理應電視劇呈現，但最後仍決定改編原著後拍成電影，壓縮成兩個小時的故事。

原著和電影略有不同，像是以無辜老實形象逼哭一票人的車太鉉，是個平凡、因應酬太多而死掉的上班族，被電影改為消防員後，模範形象更深刻，渡過審判關卡時也有更多戲劇化的發揮空間與火花。

而原本漫畫裡，有位辯護律師跟著主角幫忙辯護，也被改成陰間使者江林公子的人設之一。同時，導演把漫畫裡原本是雙線進行的兩個角色改編成兄弟，即是電影裡的車太炫與從軍的弟弟金東旭，加入辛苦老媽媽、自幼家貧設定，最後弟弟甚至變成了冤死鬼，母子三人之間的情感牽連，讓觀眾看到哭上天際。

原著漫畫已經連載到第三部，不過《與神同行》第一集只交代第一部的劇情，知名度大開間接讓不少人回頭去看漫畫，結果被感動到哭到脫水（誇張），由此可見這高人氣的陰間宇宙有多迷人，續集更是未上演先轟動，可惜第一集的男主角車太鉉已順利通過審判投胎去了，所以不會出現在第二集，否則連他都說，自己更喜歡續集的劇本，讓影迷們更是期待不已。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年06月06日至2018年06月05日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『與神同行』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」