川金會》怕遭暗殺　金正恩空運防彈座車到新加坡

北韓領導人金正恩與美國總統川普將於 12 日在新加坡舉行全球關注的川金會。傳聞金正恩已在 10 日搭乘中國大陸租借的專機抵達新加坡，為求安全起見，更用運輸機空運一輛防彈賓士座車到新加坡。

起先，外界猜測金正恩有可能乘坐俄羅斯製 IL-62M 改裝的「蒼鷹一號」專機來到新加坡。這架專機最長飛行距離約為 1 萬公里，從平壤到新加坡的距離約為 4700 公里，「蒼鷹一號」的續航能力可以在不需落地加油的情況下完成飛行任務。

但是考量到「蒼鷹一號」1995年出廠的客機，機齡屬於老舊機型，許多國家早已基於飛安考量禁止這類型俄羅斯客機飛越領空，且北韓飛行員缺乏長途飛行經驗，老大哥中國大陸因而出借客機解決難題。據全球航班追蹤網站「FlightRadar24」資料顯示，金正恩與隨行人員可能搭乘中國國航( Air China)的波音747-4J6型客機前往新加坡。