川金會》怕遭暗殺　金正恩空運防彈座車到新加坡

北韓領導人金正恩與美國總統川普將於 12 日在新加坡舉行全球關注的川金會。傳聞金正恩已在 10 日搭乘中國大陸租借的專機抵達新加坡，為求安全起見，更用運輸機空運一輛防彈賓士座車到新加坡。
起先，外界猜測金正恩有可能乘坐俄羅斯製 IL-62M 改裝的「蒼鷹一號」專機來到新加坡。這架專機最長飛行距離約為 1 萬公里，從平壤到新加坡的距離約為 4700 公里，「蒼鷹一號」的續航能力可以在不需落地加油的情況下完成飛行任務。
但是考量到「蒼鷹一號」1995年出廠的客機，機齡屬於老舊機型，許多國家早已基於飛安考量禁止這類型俄羅斯客機飛越領空，且北韓飛行員缺乏長途飛行經驗，老大哥中國大陸因而出借客機解決難題。據全球航班追蹤網站「FlightRadar24」資料顯示，金正恩與隨行人員可能搭乘中國國航( Air China)的波音747-4J6型客機前往新加坡。
北韓代表團此行赴新加坡，還有一架伊留申-76(IL-76)型大型運輸機隨行，機上載運了金正恩的賓士S600防彈座車與專屬馬桶。這輛賓士車不但可以抵擋子彈、手榴彈，還能防止敵人用生化武器的攻擊，完全確保金正恩在移動中的安全，4 月 27 日在版門店舉行的文金會中，「隨扈跑步跟車」的畫面令全球觀眾印象深刻，也將在新加坡上演。
其實不只是金正恩，美國總統出國或是在國內視察，也都會由空軍 C-5 運輸機空運稱為「野獸一號」的防彈座車。美國總統最新的「野獸一號」由凱迪拉克汽車所改裝，加裝防彈鋼板等防護設備。
金正恩出國帶御用馬桶，主要是怕排泄物遭外國獲取，健康狀況遭到分析。據逃離北韓的脫北者表示，金正恩專用的馬桶外人禁止使用，即便是國安高層也禁用，一旦發現會遭重懲，甚至是遭處死。
▲美國總統專屬的「野獸一號」防彈座車。（圖／達志影像／美聯社)