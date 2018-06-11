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台達電通過5元現金股利 完成董監事改選

中央社2018/06/11 12:40
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者韓婷婷台北11日電）台達電今天召開股東會，會中承認去年財報，通過每股配發5元現金股利案，並完成董監事改選，同時也通過子公司台達綠生活併入台達電案。

台達電董事長海英俊表示，為加速轉型的腳步，台達電於2017年完成內部組織調整，區分新三大業務範疇(電源及零組件、自動化、基礎設施)，並設立汽車電子事業群。展望未來，期望藉由在電源零組件、自動化及基礎設施等三大事業範疇的均衡發展，讓台達電得以永續經營，並持續活躍於國際舞台上。

台達電去年合併營業額為2236億元，年成長4%；營業毛利為608億元，年增2%，毛利率為27.2%；營業淨利為198億元，年減5%，營業淨利率為8.8%；稅後淨利為184億元，每股稅後盈餘(EPS)為7.08元。

海英俊表示，資訊市場需求持續下滑，不過，其他領域的應用仍將持續成長，支撐整體營運表現。集團持續以「發展品牌事業、提供客戶解決方案」作為長期發展的策略方向。

台達電今天最新出爐董事名單共有11席(含4席獨立董事)，其中董事有鄭崇華、海英俊、柯子興、鄭平、張訓海、張明忠以及鄭安等7位；獨立董事為陳永清、趙台生、彭宗平以及李吉仁等4位。（編輯：楊玫寧）1070611

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