主宰血池地獄的女神！池頭夫人護佑女性生產順利

血池地獄若按照現在觀念看的話是極不人道、殘忍的地獄，在古時候若是不守本分、冒犯灶神、難產而死的婦女都會下到血池地獄受懲罰。明明就是難產而死，為什麼還要下地獄呢？現代社會的我們一定很難理解，但在古時候女性的地位常依憑「傳宗接代」的能力作為標準，若是生了好幾個胖男丁的母親地位就會比其他母親高一階；所以，難產而死的婦女，就代表沒有完成「傳宗接代」這項重要任務，理應受到報應、懲罰。

（文／連宜方 客家和泰雅混血、熱愛旅行的民俗文化見習生）相信住在北部的保庇粉絲們到龍山寺、保安宮參拜時，都和「池頭夫人」有過幾面之緣，在《玉曆寶鈔》中記載的池頭夫人是掌管由酆都大地主宰的陰曹地府中的「血池地獄」。

當然這種想法、觀念在現代社會已經不被接受，現在多將池頭夫人視為庇佑婦女生產順利的守護神，常可見其被配祀於城隍廟或是註生娘娘身側。

但在台北艋舺、大稻埕、大龍峒一帶對於池頭夫人的由來不是像上面的解讀，這些地區的信眾所祭拜的池頭夫人是由百年前一位萬華婦女所神格化。清咸豐四年（西元1854年）時，漳州移民與泉州移民兩方因為生活習慣不同、爭搶資源而爆發械鬥，械鬥持續了很長一段時日。有一次漳州移民趁龍山寺舉辦慶典的某一晚準備突襲泉州移民，當晚正好有一位睡不著的孕婦坐在龍山寺廟埕乘涼，漳州移民怕孕婦發現會破壞計畫便直接將孕婦殺害；孕婦遭殺害時響徹街弄的呼叫聲將泉州移民都給吵醒了，立刻起身反擊，大敗漳州移民發起的這次襲擊。

泉州移民們為感念此位婦女和其肚中一同罹難的小生命，感謝祂們的犧牲救了泉州同胞的數百條生命，便將其奉為安胎、安產的守護神－池頭夫人，並期許其能護佑產婦和胎兒的平安健康。

資料參考（多看多保庇！）：

艋舺龍山寺－池頭夫人

文化部台灣大百科全書－池頭夫人

《一本就懂台灣神明》，陳虹音著

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