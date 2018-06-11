可成：今年估逐季向上 機殼業仍大者恆大

洪水樹透露，可成產能利用率在今年第3季會明顯提高，最大成長還是在第4季，在某些產能及製程上，第4季的產能利用率會接近滿載。

可成今天股東會僅進行19分鐘，洪水樹會後受訪表示，展望今年營運，應該還是逐季向上，今年整體來看會有不錯的成長，但上下半年營收差距可能還是很大，推測將接近去年上下半年比例約33%比67%，且今年下半年筆電產品會有明顯成長。

（中央社記者吳家豪台南11日電）金屬機殼廠可成今天舉行股東常會，董事長洪水樹說，今年營運應該還是逐季向上，下半年營運會明顯成長；他認為，機殼產業因市場成長、製程困難度增加，仍維持大者恆大的趨勢。

他強調，可成營運方向沒有改變，仍在現有基礎上進行多樣化，藉此保持競爭優勢，可成隨時都有幾十個新的技術案在進行，這些技術的突破也需要時間。

媒體問及機殼產業競爭態勢，洪水樹認為，基本上沒有太大改變，仍維持大者恆大、強者恆強的趨勢；隨著機殼產業每年市場成長、製程困難度增加，可成這幾年的投資與擴張速度也優於市場。

他說，機會一定伴隨著困難度，可成在產品多樣性、製程完整度的表現不錯，而且規模夠大，如果只做單一產品線或單一客戶，起伏波動會非常可怕，還好可成這些年累積不少客戶、產品以及不同製程，讓可成有比較大的運作空間，比較有彈性，這對後續加入的競爭者來說，是非常高的門檻。

洪水樹指出，可成在多年前就把公司定位為解決方案供應商，選定一些產業與客戶後，就配合客戶一步一步發展，從早期的磁碟機一直到筆電、手機，不斷滿足客戶每年的創新需求，自然讓可成看到很多機會，也讓可成累積了很多的技術與能力。

針對日本經濟新聞（Nikkei）報導，蘋果公司（Apple）已要求供應商減少新款iPhone零組件備貨量約20%，可成立場向來是不評論單一客戶或產品；但洪水樹強調，今年訂單在數個月前就已定案，這幾個月來可成訂單沒有太大改變。

在穿戴裝置方面，洪水樹認為，高階應用陸續有產品推出，雖然營收貢獻還不明顯，但大家寄予厚望，預測要等到2020年5G環境開始建置後會比較成熟，預期今年應該會看到不只一個客戶推出不錯的產品。（編輯：黃國倫）1070611