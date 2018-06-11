大巨蛋案 姚文智：柯文哲就是拖到底

姚文智強調，柯文哲找了很多名目拖延程序，最後仍拖在那裡，但現在應是釜底抽薪的時刻；遠雄不解約、市長不換人，那就是繼續拖。若遠雄不解約、市政府繼續拖，幾乎已成為一種共生結構，只是讓市民對巨蛋的等待遙遙無期，也無法作成決定。

姚答，「柯市長任內4年，大巨蛋就是拖到底」，大巨蛋的解決方法只有一個，就是「換遠雄跟換市長」，重新來盤點，讓市府接管以後好好來做。

（中央社記者王揚宇台北11日電）台北市長柯文哲將針對大巨蛋案籌組協調委員會一事，民進黨台北市長參選人姚文智今天受訪表示，柯文哲就是拖到底，大巨蛋的解決方法只有一個，就是「換遠雄跟換市長」。

媒體追問姚文智，如何看待市府顧問蔡壁如與台北農產運銷公司總經理吳音寧的密會消息。姚文智表示，這些許多都是假消息，他不清楚到底有沒有密會、密會談什麼，這只有當事人知道。

姚文智說，他只看到整件事利用造謠、放消息，例如柯文哲自己可以說他是「親柯人士」，分化民進黨。

姚也認為「此風不可長」，北農也要接受議會監督，大家應雪亮地看這件事，不容許不斷地造謠生事，把許多操作攪和成一團，讓大家看不清楚事件真相。（編輯：張銘坤）1070611