毒品行銷花招仿用餐廳用語販毒　圈內人才看得懂

童姓男子拉兒時施姓玩伴等人一起販毒，還自作聰明利用通訊軟體佯裝色情業者及餐廳的廣告用詞「漂釀優質小姐一節1500」、「晚餐時間到天冷不想出門沒關係 我去找你」等活潑用詞行銷販毒；中市刑大六隊循線逮捕童嫌等3人，起出金色毒咖啡包106包（1533.9公克）；黑色毒咖啡包110包（630.9公克）、愷他命30公克、混合用原料49.7公克、封口機、磅秤等證物，訊後依違反毒品危害防制條例偵辦。

童嫌為逃避警方查緝，販毒廣告訊息內容仿夏慕尼或色情小廣告，於訊息中以「1號套餐1400」、「漂釀優質小姐一節1500」等用語，企圖掩飾販賣愷他命及毒咖啡包之實，另以「晚餐時間到天冷不想出門沒關係 我去找你」等活潑用詞，強調到府服務來吸引年輕族群，且毒咖啡包以新潮的金顏色為底，印上蝙蝠俠圖案，或以黑底HERMES(愛馬仕)為包裝，以促使施用毒品者購買慾望。



▲中市刑大六隊查獲大批的毒咖啡包及K他命（圖／記者鄧力軍翻攝 , 2018.06.11)

童嫌販毒事業蒸蒸日上亟需人手，邀集小時玩伴施嫌等2人加入，事後施嫌2人落網後供稱運毒純屬情義相挺，而不知運毒犯行之嚴重性令警方直搖頭，2人被上銬當場痛哭後悔。暑期將屆，警方呼籲青少年切勿因好奇或同儕引誘，而沾染毒癮造成危害身體健康，或衍生其他犯罪行為，最終抱憾。





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