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工商快訊

廣編／讓世界看見臺灣　迎青年走向國際

本報訊2018/06/11 14:00
▲讓世界看見臺灣，迎青年走向國際，世界中小企業暨創業家年會即將來臺。（圖／公關照片）
▲讓世界看見臺灣，迎青年走向國際，世界中小企業暨創業家年會即將來臺。（圖／公關照片）

「2018世界中小企業暨創業家年會」8日在SLUSH GIA X ICSB聯合記者會中宣告正式起跑。本次大會為睽違17年後由臺灣再次主辦，活動為期6天，包含 ICSB創業營隊、全球認證學程、Slush GIA 競賽、中小企業專題演講、論文發表及工作坊等。

國際中小企業聯合會中華民國分會理事長賴杉桂表示，本次年會主題為「創新中小企業 再造世界」，希望提供臺灣中小微企業一個經驗分享與交流的平台，更邀請到各國專家學者參與多元議程，為臺灣的創業市場注入更多活水與新意。

其中最值得一提的是 ，ICSB創業營隊與SLUSH加速器在去年在阿根廷年會上首度合作達成良好默契，今年特地盛情邀約臺灣加入初選行列，這是臺灣第一次成為SLUSH GIA預賽國之一，本次於SLUSH GIA活動中比賽中表現優異者，將有機會赴芬蘭赫爾辛基參與為期一週的Boot Camp訓練營，更能在2018 Slush大會上與全球科技界專業人士及投資者們交流互動，這是帶領臺灣新創走向國際的途徑之一。

經濟部中小企業處吳明機處長也表示，為協助臺灣優秀新創企業在國際商業鏈結能力，今年特別推動「107年度促進創育機構價值鏈提升計畫」，在8月至月9間將為台灣新創團隊打造精實的國際訓練營，以快速強化我國新創企業之國際募資及市場經營等相關能力。因此，經濟部中小企業處特別加碼，允諾本次SLUSH GIA競賽前三名之新創團隊將可直接進入計畫精實培訓，同時也將在培訓過程中遴選出優秀的新創企業，提供出國至SLUSH參展，以及其他與國際創業社群鏈結的機會！

青創總會徐煥清總會長也鼓勵，雖然目前全球消費市場與產業結構變化快速，中小微企業面臨洗牌之際，卻也是創業的大好良機，青創總會除了不遺餘力全力支持「2018世界中小企業暨創業家年會」，鼓勵青年朋友參與活動擷取新知；更提供各種創業的輔導與諮詢，希望能協助有志青年突破創業艱難。

記者會中邀請到追風科技股份有限公司執行長蘇彥彰、德侑科技股份有限公司副總經理劉瑞瑛、分享參加國際創業活動的經驗。他們也鼓勵青年朋友，創業除了要有創意、熱情、毅力外，也需要開拓視野，與世界接軌，讓自己的格局能夠更加廣闊。

由國際中小企業聯合會中華民國分會與青創總會共同舉辦的「世界中小企業暨創業家年會」將於6/24（日）至6/29（五）於臺北文創大樓登場，也歡迎各界專家學者、中小企業家前往共襄盛舉！

廣編／石器時代M　6／20刪檔

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