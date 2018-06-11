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中央社

反經濟特區 越南民眾示威劍指中國

中央社2018/06/11 12:53
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北11日電）越南10日在各重要省市發生民眾示威遊行，抗議政府擬定通過「經濟特區法」草案，延長外商租地年限至99年，這些示威民眾認為，屆時將是中國投資者取得大部分利益豐厚的經濟區租約。

英國金融時報（FT）報導，除了抗議「經濟特區法」草案，這些示威民眾也在抗議越南政府計畫中的網路安全法，認為此法將壓制異議。

越南社群媒體上出現許多照片與影片，包括越南首都河內、胡志明市及其他城市都爆發大規模抗議活動。一些抗議者舉著包含中文的標語，高喊「不要中國」或「中國出門」等口號。

報導說，雖然法律草案沒有特別提到中國，但反對法案的越南民眾說，這將允許政府官員給予中國投資者優惠待遇。

參加了胡志明市抗議活動的Duong Dai Trieu Lam透過訊息受訪表示，「99年的土地租賃法將直接影響我國主權，讓我們落入中國之手」、「我國人民可能會失去4000年的歷史，我們可能會從世界地圖上消失」。

他說，他在胡志明市第一郡參加的抗議活動有數千名參與者，而第2場抗議活動發生在胡志明市國際機場所在的新平郡，他看到警方逮捕了數十名參與者。

針對民眾的抗議，越南政府可能會延後議會對經濟特區法律的投票。網路安全法則尚未進入立法討論階段，這項法案已招致越南活動人士和外國科技公司的抗議，並受到美國的批評。

越南「經濟特區法」草案，擬定在北部沿岸的廣寧省雲屯縣（Van Don）、中部慶和省北雲峰縣（Bac VanPhong）及南部堅江省富國島（Phu Quoc）設立3個經濟特區，計畫給予外商租地期限最長延至99年等優惠。（編輯：翟思嘉/馮昭）1070611

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